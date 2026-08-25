Muere Dolly Parton, reina de la música country y activista humanitaria, a los 80 años

Su muerte marca el fin de una carrera que abarcó décadas de éxitos, filantropía y presencia mediática. La noticia ha resonado en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores alrededor del mundo. Al mismo tiempo, Rolling Stone en Español reveló que Parton había estado considerando usar un avatar digital para seguir ofreciendo conciertos, una iniciativa que subraya su interés por la tecnología y la continuidad artística.

Sus fans, artistas y organizaciones benéficas sienten el vacío que deja su liderazgo y creatividad. En los días siguientes, los seguidores y la industria probablemente organizarán homenajes y evaluarán la viabilidad del avatar mencionado, según la nota de Rolling Stone. Las casas discográficas y plataformas de streaming podrían programar lanzamientos post mortem de su catálogo.

El futuro de sus proyectos humanitarios también quedará en estudio, mientras la comunidad musical procesa su partida.