Protagonista de “Baby Shark” regresa tras 10 años como artista de k-pop

El joven de diecisiete años que protagonizó el fenómeno viral de Baby Shark ha dado el salto definitivo a la música con el lanzamiento de su primera canción y un videoclip en la industria del K-pop. La noticia ha sido difundida de forma simultánea por diversos medios, destacando el paso del tiempo desde aquel éxito infantil hasta su actual debut musical.

Los detalles específicos sobre futuras presentaciones o el nombre del grupo o sello discográfico bajo el cual opera no se especifican en la cobertura actual.