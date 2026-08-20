Protagonista de “Baby Shark” regresa tras 10 años como artista de k-pop
Diez años después, el protagonista infantil de Baby Shark regresa a los escenarios convertido en artista de K-pop.
El resumen
El joven de diecisiete años que protagonizó el fenómeno viral de Baby Shark ha dado el salto definitivo a la música con el lanzamiento de su primera canción y un videoclip en la industria del K-pop. La noticia ha sido difundida de forma simultánea por diversos medios, destacando el paso del tiempo desde aquel éxito infantil hasta su actual debut musical.
Los detalles específicos sobre futuras presentaciones o el nombre del grupo o sello discográfico bajo el cual opera no se especifican en la cobertura actual.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 min.
Respuestas rápidas
¿Qué edad tiene el protagonista de Baby Shark?
Tiene 17 años según la cobertura disponible.
¿A qué género musical ha saltado?
Ha lanzado su primera canción dentro de la música K-pop.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde el fenómeno original?
Han pasado 10 años desde su etapa viral como el niño de Baby Shark.
Cobertura (5)
- El niño de Baby Shark, que ya tiene 17 años, da el salto a la música y lanza su primera canción de K-pop Telecinco · hace 4 h
- El niño del 'Baby Shark' debuta ahora en el K-Pop Diario de Sevilla · hace 4 h
- El videoclip del niño viral de Baby Shark que vuelve 10 años después como cantante de K-pop El Mundo · hace 4 h
- El niño de "Baby Shark" vuelve a los escenarios como cantante de k-pop Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Protagonista de “Baby Shark” regresa tras 10 años como artista de k-pop CNN en Español · hace 4 h
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