Resultado de las Leonas vs. Bélgica: quién ganó el partido del Mundial de hockey 2026
Las Leonas empatan 0‑0 contra Bélgica y aseguran su paso a semifinales del Mundial de hockey 2026.
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El resumen
La misma información apareció también en La Nación, que confirmó el empate sin goles y la clasificación al cuadro semifinalista. Ambos medios coincidieron en que el resultado dejó a Argentina entre los cuatro finalistas del torneo, sin que se mencione algún gol ni lesión. Posteriores notas ampliaron el contexto del partido. La Nación publicó el cuadro de semifinales, indicando que Las Leonas enfrentarán a Australia. ESPN Uruguay y C5N ofrecieron horarios y canales para seguir la semifinal, mientras Canal Showsport y La Voz del Interior detallaron días, rivales y transmisiones televisivas.
Marketing Registrado confirmó la presenía de los Leones y Las Leonas en la fase semifinal, y ESPN Ecuador explicó la relevancia del encuentro contra Bélgica para la clasificación. Algunos medios enfatizaron aspectos distintos, lo que genera una ligera divergencia en la narrativa. Mientras Yahoo y La Nación describieron el partido como un cuadro definitivo que "certifica su pase", ESPN Ecuador planteó la pregunta "¿Por qué es importante el partido...?" sugiriendo un enfoque analítico más que un resumen de resultados. Por su parte, puntocapitalnoticias.com se centró en la posibilidad de que Las Leonas "vayan por otra final", resaltando la ambición del equipo. En la actualidad, el cuadro semifinal está definido y Las Leonas están listas para disputar el duelo contra Australia, según la información de La Nación y ESPN Uruguay.
Los horarios exactos y los canales de transmisión han sido publicados: la partida se emitirá en los canales locales y plataformas de streaming indicados por los medios deportivos. No se ha anunciado ninguna modificación del calendario y no aparecen informes de ausencias de jugadoras clave. El próximo paso será la semifinal entre Las Leonas y Australia, cuyo día y hora estarán disponibles en la programación de los canales señalados por La Nación y C5N. Los aficionados pueden seguir el desarrollo en tiempo real a través de los enlaces de visualización en línea que ofrecieron ESPN Uruguay y Canal Showsport. Se espera que la cobertura continúe con actualizaciones minuto a minuto y análisis post-partido, tal como lo hizo Clarin.com durante el encuentro contra Bélgica.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Las Leonas y Bélgica?
Las Leonas empataron 0‑0 contra Bélgica, lo que certificó su pase a las semifinales del Mundial de hockey 2026.
¿Contra quién se enfrentarán Las Leonas en la semifinal del Mundial?
Según La Nación y otros medios, Las Leonas se medirán contra Australia en la fase semifinal.
¿Dónde se podrá ver la semifinal de Las Leonas contra Australia?
Los horarios y canales de transmisión fueron publicados por ESPN Uruguay, C5N, Canal Showsport y otros, indicando emisión en televisión local y plataformas de streaming.
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