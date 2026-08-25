United Airlines anuncia vuelo directo de Valencia a Nueva York con tres frecuencias semanales a partir de junio de 2027
United Airlines abrirá tres vuelos semanales Valencia‑Nueva York en junio 2027, conectando la Comunidad Valenciana con EE. UU.
Cobertura (5)
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- Sevilla es la única gran capital del sur de Europa sin vuelo directo a Nueva York ABC · hace 6 h
- El aeropuerto de Manises recuperará en 2027 el vuelo directo a Nueva York con tres frecuencias semanales hortanoticias.com · hace 6 h
- Estados Unidos se acerca a la Comunidad Valenciana con una nueva conexión aérea directa cbnoticias.com · hace 6 h
- United Airlines anuncia vuelo directo de Valencia a Nueva York con tres frecuencias semanales a partir de junio de 2027 EL PAÍS · hace 6 h
El resumen
Tres frecuencias semanales conectarán Valencia y Nueva York a partir de junio de 2027, cuando United Airlines lance su nuevo vuelo directo entre ambas ciudades. Sin embargo, la información disponible no aclara si la frecuencia semanal se mantendrá fuera del periodo estival, dejando abierta la posibilidad de ajustes en la oferta regular.
Además, la referencia a la temporada de verano sugiere que la operatividad plena podría limitarse a esos meses, mientras que la falta de un enlace similar para Sevilla evidencia una cobertura aérea desigual en el sur de Europa.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo comenzará el vuelo directo entre Valencia y Nueva York?
Según EL PAÍS, el servicio está programado para iniciar en junio de 2027.
¿Con cuántas frecuencias semanales operará la ruta?
United Airlines ha anunciado tres frecuencias semanales para el trayecto.
¿Qué aeropuerto de Valencia será utilizado para el nuevo vuelo?
El aeropuerto de Manises será el punto de partida, según hortanoticias.com.
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