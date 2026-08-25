United Airlines anuncia vuelo directo de Valencia a Nueva York con tres frecuencias semanales a partir de junio de 2027

Tres frecuencias semanales conectarán Valencia y Nueva York a partir de junio de 2027, cuando United Airlines lance su nuevo vuelo directo entre ambas ciudades. Sin embargo, la información disponible no aclara si la frecuencia semanal se mantendrá fuera del periodo estival, dejando abierta la posibilidad de ajustes en la oferta regular.

Además, la referencia a la temporada de verano sugiere que la operatividad plena podría limitarse a esos meses, mientras que la falta de un enlace similar para Sevilla evidencia una cobertura aérea desigual en el sur de Europa.