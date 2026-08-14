Betis, Valencia y Getafe preguntan al Atlético por Obed Vargas

Soy Futbol confirmó que Vargas vuelve a la banca, creando incertidumbre sobre su rol futuro. En Fichajes.com se menciona que el club está “buscando destino para Rodrigo Mendoza”, sin precisar posibles receptores.

La falta de una oferta concreta ha mantenido abiertas las negociaciones y alimentado la especulación entre los directivos de los equipos interesados. Los reportes no indican cuándo el Atlético podría aprobar alguna cesión ni los términos económicos que los clubes proponen.

Tampoco se aclara si Mendoza recibirá una oferta similar. La ausencia de detalles sobre plazos y condiciones deja sin resolver el futuro inmediato de ambos jugadores.