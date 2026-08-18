El avión eléctrico más grande del mundo ya ha realizado su primer vuelo: solo ha gastado cinco dólares en electricidad
El avión eléctrico más grande del mundo ha completado su primer vuelo registrando un coste de electricidad de solo cinco dólares.
Cobertura (5)
- El avión eléctrico más grande de la historia ya ha volado y mira hacia España The Objective · hace 5 h
- El primer vuelo totalmente eléctrico ha gastado tan poco en electricidad que no te lo creerás Softonic · hace 5 h
- El Heart X1 despega en Nueva York y acerca la aviación eléctrica Foro3D · hace 5 h
- El avión eléctrico más grande del mundo completó con éxito su primer vuelo Clarin.com · hace 5 h
- El avión eléctrico más grande del mundo ya ha realizado su primer vuelo: solo ha gastado cinco dólares en electricidad Cubadebate · hace 5 h
El resumen
Los operadores de aviación y los defensores de la movilidad sostenible ganan terreno con la llegada del Heart X1, cuyo primer vuelo acerca la aviación eléctrica al mercado comercial y genera expectativas sobre una reducción drástica en los costes operativos de los trayectos aéreos. El acontecimiento se produjo en Nueva York, donde la aeronave eléctrica más grande de la historia realizó con éxito su vuelo inaugural.
Según los datos difundidos en la cobertura de medios como Cubadebate, Softonic y Clarín, el consumo eléctrico del trayecto se limitó a cinco dólares, un dato que remarca la eficiencia económica inicial del proyecto. El futuro de la iniciativa incluye una posible expansión hacia España, según apunta la cobertura de The Objective.
Sin embargo, las publicaciones no especifican fechas concretas para la llegada del modelo al territorio español ni detallan los plazos para su comercialización a gran escala.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 46 min.
Respuestas rápidas
¿Cómo se llama el avión eléctrico?
El avión se llama Heart X1.
¿Dónde realizó su primer vuelo?
El vuelo inaugural se llevó a cabo en Nueva York.
¿Cuánto costó la electricidad del vuelo?
El consumo de electricidad del primer vuelo fue de cinco dólares.
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