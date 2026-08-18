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El avión eléctrico más grande del mundo ya ha realizado su primer vuelo: solo ha gastado cinco dólares en electricidad

El avión eléctrico más grande del mundo ha completado su primer vuelo registrando un coste de electricidad de solo cinco dólares.

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El resumen

Los operadores de aviación y los defensores de la movilidad sostenible ganan terreno con la llegada del Heart X1, cuyo primer vuelo acerca la aviación eléctrica al mercado comercial y genera expectativas sobre una reducción drástica en los costes operativos de los trayectos aéreos. El acontecimiento se produjo en Nueva York, donde la aeronave eléctrica más grande de la historia realizó con éxito su vuelo inaugural.

Según los datos difundidos en la cobertura de medios como Cubadebate, Softonic y Clarín, el consumo eléctrico del trayecto se limitó a cinco dólares, un dato que remarca la eficiencia económica inicial del proyecto. El futuro de la iniciativa incluye una posible expansión hacia España, según apunta la cobertura de The Objective.

Sin embargo, las publicaciones no especifican fechas concretas para la llegada del modelo al territorio español ni detallan los plazos para su comercialización a gran escala.

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Respuestas rápidas

¿Cómo se llama el avión eléctrico?

El avión se llama Heart X1.

¿Dónde realizó su primer vuelo?

El vuelo inaugural se llevó a cabo en Nueva York.

¿Cuánto costó la electricidad del vuelo?

El consumo de electricidad del primer vuelo fue de cinco dólares.

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Heart X1 Aviación eléctrica Nueva York España

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