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Ganador de RD$37 millones dará 100 pesos a sus amigos (video)

Un mecánico se vuelve millonario y decide regalar 100 pesos a cada amigo que lo pida, una sorpresa que ha capturado la atención nacional

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El resumen

En una jugada inesperada, un mecánico se convirtió en millonario al resultar ganador de RD$37 millones en la Loto. La entidad LEIDSA entregó el premio al afortunado, según informó CDN y confirmó Noticias SIN.

Actualmente, el ganador se prepara para cumplir su promesa de repartir los 100 pesos, mientras la cobertura sigue destacando la inusual combinación de fortuna y generosidad. LEIDSA continúa como organismo responsable de la entrega de los premios de la Loto.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el monto del premio ganado en la Loto?

El ganador recibió RD$37 millones, según la cobertura de los medios.

¿Cuál es la profesión del ganador mencionado en los informes?

Los reportes describen al ganador como mecánico.

¿Qué ha anunciado el ganador respecto a la distribución de parte del premio?

Ha declarado que dará 100 pesos a cada amigo que le pida.

Temas

RD$37 millones Loto LEIDSA mecánico República Dominicana

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