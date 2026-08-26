Ganador de RD$37 millones dará 100 pesos a sus amigos (video)
Un mecánico se vuelve millonario y decide regalar 100 pesos a cada amigo que lo pida, una sorpresa que ha capturado la atención nacional
El resumen
En una jugada inesperada, un mecánico se convirtió en millonario al resultar ganador de RD$37 millones en la Loto. La entidad LEIDSA entregó el premio al afortunado, según informó CDN y confirmó Noticias SIN.
Actualmente, el ganador se prepara para cumplir su promesa de repartir los 100 pesos, mientras la cobertura sigue destacando la inusual combinación de fortuna y generosidad. LEIDSA continúa como organismo responsable de la entrega de los premios de la Loto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (57% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Cobertura (5)
- LEIDSA entrega de 37 millones a mecánico ganador del Loto Noticias SIN · hace 5 h
- De mecánico a millonario tras ganar RD$37 millones en la Loto CDN · hace 5 h
- LEIDSA entrega certificado a agente inmobiliario ganador de 25 millones Listín Diario · hace 5 h
- ¡Algo es algo! Se sacó RD$37 millones en lotería y regalará 100 pesos a cada amigo que le pida El Nacional — La voz de todos · hace 5 h
- Ganador de RD$37 millones dará 100 pesos a sus amigos (video) Remolacha · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el monto del premio ganado en la Loto?
El ganador recibió RD$37 millones, según la cobertura de los medios.
¿Cuál es la profesión del ganador mencionado en los informes?
Los reportes describen al ganador como mecánico.
¿Qué ha anunciado el ganador respecto a la distribución de parte del premio?
Ha declarado que dará 100 pesos a cada amigo que le pida.
Temas
Tendencias relacionadas
JPMorgan apuesta por el peso dominicano y recomienda bonos soberanos con vencimiento en 2033
JPMorgan rompe expectativas al apostar por el peso dominicano y recomendar bonos de 2033, una jugada que puede abrir nuevas fuentes de financiación para el país.
Otro golpe a Juan Ramón Gómez Díaz
La llegada de Viettel a la República Dominicana plantea interrogantes sobre el impacto en los precios y el mercado de telecomunicaciones.
Suben precios 6 combustibles en Dominicana; cuatro siguen igual
El Gobierno dominicano aplicó nuevas alzas en seis combustibles, marcando la tercera semana consecutiva de incrementos.
Cuál es la situación del hambre en América Latina (y cómo República Dominicana ha logrado ser el último país en alcanzar el hambre cero)
Millones de personas en América Latina y el Caribe enfrentan hambre pese a su potencial agroalimentario.
Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD
La empresa estatal vietnamita Viettel entra al mercado de telecomunicaciones de República Dominicana tras ganar una licitación.
Actriz de Hollywood disfrutando full sus vacaciones en RD (video)
La actriz estadounidense Kerry Washington vacaciona en República Dominicana y comparte imágenes de su estancia.