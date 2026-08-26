Ganador de RD$37 millones dará 100 pesos a sus amigos (video)

En una jugada inesperada, un mecánico se convirtió en millonario al resultar ganador de RD$37 millones en la Loto. La entidad LEIDSA entregó el premio al afortunado, según informó CDN y confirmó Noticias SIN.

Actualmente, el ganador se prepara para cumplir su promesa de repartir los 100 pesos, mientras la cobertura sigue destacando la inusual combinación de fortuna y generosidad. LEIDSA continúa como organismo responsable de la entrega de los premios de la Loto.