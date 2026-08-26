Mourinho regresa al Bernabéu con once estelar: así sale elMadrid ante Real Sociedad

Los seguidores del Real Madrid sienten una mezcla de euforia y presión, sabiendo que el próximo enfrentamiento contra la Real Sociedad puede definir la lucha por los puestos europeos. Un triunfo al Bernabéu fortalecería la posición del conjunto, mientras que una derrota abriría la puerta a sus rivales. Mourinho vuelve al Bernabéu y despliega una once considerada estelar.

La Web oficial del Real Madrid cita al técnico diciendo que quiere que el estadio reciba al equipo “con pasión”. ESPN Deportes y Diario AS confirman que la lista ha sido oficialmente aprobada y que el partido se transmitirá en directo. La evidencia mostrada por Diez.HN incluye una representación visual del once, reforzando la expectativa de un juego ofensivo.

Con el plantel completo, la atención se centra en cómo afectará la estrategia de Mourinho al rendimiento en los minutos decisivos. El resultado del encuentro permanecerá como la incógnita que decidirá si la apuesta por una plantilla plena se traduce en los tres puntos esperados.