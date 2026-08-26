Yankees refuerzan su bullpen con el relevista Topa; Stanton a la IL de 60 días
Los Yankees pierden a Stanton por 60 días y apuestan por Justin Topa, mientras los fanáticos reaccionan entre confusión y rumores de fin de carrera.
Cobertura (5)
- Fans de los Yankees, desconcertados después de que Giancarlo Stanton sufriera lesión inexplicable Yahoo · hace 5 h
- Informe: Los Yankees llamarán a Justin Topa después de que Brendan Beck fuera enviado a las ligas menores. Deadspin · hace 5 h
- Yankees: ¿Giancarlo Stanton no volverá a pisar un diamante de MLB? Suena rumor que su carrera acabó Al Bat · hace 5 h
- Yankees transfiere a Giancarlo Stanton a IL de 60 días ESPN Deportes · hace 5 h
- Yankees refuerzan su bullpen con el relevista Topa; Stanton a la IL de 60 días MLB.com · hace 5 h
El resumen
Según MLB.com, los Yankees anunciaron el traslado de Giancarlo Stanton a la lista de lesionados de 60 días y la incorporación del relevista Justin Topa al bullpen, tras enviar a Brendan Beck a las ligas menores. La pérdida del bateo de Stanton deja un vacío que el club espera cubrir con la nueva pieza de relevo.
Posteriormente, ESPN Deportes confirmó el movimiento de Stanton a la IL de 60 días, mientras que Deadspin informó que Topa sería llamado después de la decisión sobre Beck. La información amplió la descripción del relevo, indicando que el club busca fortalecer la retaguardia de lanzadores.
Al Bat difundió un rumor de que la lesión de Stanton podría significar el fin de su carrera, una posición no corroborada por los comunicados oficiales, y Yahoo destacó la confusión de los aficionados ante la “lesión inexplicable”. Ningún medio ha presentado datos que contradigan la designación de 60 días, por lo que el estado actual definitivamente es: Stanton en IL, Topa en el bullpen y Beck en las menores, mientras los Yankees intentan compensar la pérdida ofensiva.
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Respuestas rápidas
¿Qué implica el traslado de Giancarlo Stanton a la lista de lesionados de 60 días?
Stanton estará inactivo durante al menos 60 días, lo que deja al ataque de los Yankees sin su bateador de poder y obliga al equipo a buscar alternativas en el bullpen.
¿Quién reforzará el bullpen de los Yankees después de que Brendan Beck fuera enviado a las menores?
El relevista Justin Topa ha sido llamado para integrar el bullpen, según la información de Deadspin.
¿Existen confirmaciones de que la lesión podría acabar con la carrera de Stanton?
Los rumores de Al Bat no están confirmados; los comunicados oficiales solo indican el traslado a la IL de 60 días.
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