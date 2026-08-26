Yankees refuerzan su bullpen con el relevista Topa; Stanton a la IL de 60 días

Según MLB.com, los Yankees anunciaron el traslado de Giancarlo Stanton a la lista de lesionados de 60 días y la incorporación del relevista Justin Topa al bullpen, tras enviar a Brendan Beck a las ligas menores. La pérdida del bateo de Stanton deja un vacío que el club espera cubrir con la nueva pieza de relevo.

Posteriormente, ESPN Deportes confirmó el movimiento de Stanton a la IL de 60 días, mientras que Deadspin informó que Topa sería llamado después de la decisión sobre Beck. La información amplió la descripción del relevo, indicando que el club busca fortalecer la retaguardia de lanzadores.

Al Bat difundió un rumor de que la lesión de Stanton podría significar el fin de su carrera, una posición no corroborada por los comunicados oficiales, y Yahoo destacó la confusión de los aficionados ante la “lesión inexplicable”. Ningún medio ha presentado datos que contradigan la designación de 60 días, por lo que el estado actual definitivamente es: Stanton en IL, Topa en el bullpen y Beck en las menores, mientras los Yankees intentan compensar la pérdida ofensiva.