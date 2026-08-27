¡Dominio mexicano! Con Pachuca y Monterrey la Liga MX aportará nueve equipos a la Concachampions

El cierre de la Leagues Cup 2026 modificó la asignación de plazas para la CONCACAF Champions Cup 2027, otorgando a la Liga MX un total histórico de nueve clubes. Pachuca y Monterrey se suman al dominio al garantizar su plaza en la fase continental. Los Rayados de Monterrey aseguraron su invitación después de que América y Toluca, ya clasificados, alcanzaran los tres primeros puestos, como explica Sports Illustrated.

Esta clasificación se produce después de que América y Toluca consolidaran su paso anticipado, liberando cupos para otros. Excélsior señala que ocho equipos ya están confirmados, mientras que el noveno cupo permanece pendiente. Récord destaca que Pachuca también figura entre los beneficiados por el desempeño mexicano.

Con la lista casi completa, la atención se vuelve a centrar en el último puesto disponible, cuya definición dependerá de los resultados remanentes del Leagues Cup. El proceso de asignación sigue bajo observación de la prensa especializada. El seguimiento se enfocará en cuál club completará la histórica representación mexicana.