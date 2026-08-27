TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

¡Dominio mexicano! Con Pachuca y Monterrey la Liga MX aportará nueve equipos a la Concachampions

La Liga MX rompe récord con nueve clubes rumbo a la CONCACAF Champions Cup 2027

5fuentes
5artículos
14velocidad
hace 20 minprimera detección

Cobertura (5)

El resumen

El cierre de la Leagues Cup 2026 modificó la asignación de plazas para la CONCACAF Champions Cup 2027, otorgando a la Liga MX un total histórico de nueve clubes. Pachuca y Monterrey se suman al dominio al garantizar su plaza en la fase continental. Los Rayados de Monterrey aseguraron su invitación después de que América y Toluca, ya clasificados, alcanzaran los tres primeros puestos, como explica Sports Illustrated.

Esta clasificación se produce después de que América y Toluca consolidaran su paso anticipado, liberando cupos para otros. Excélsior señala que ocho equipos ya están confirmados, mientras que el noveno cupo permanece pendiente. Récord destaca que Pachuca también figura entre los beneficiados por el desempeño mexicano.

Con la lista casi completa, la atención se vuelve a centrar en el último puesto disponible, cuya definición dependerá de los resultados remanentes del Leagues Cup. El proceso de asignación sigue bajo observación de la prensa especializada. El seguimiento se enfocará en cuál club completará la histórica representación mexicana.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (82% respaldado) Actualizado ahora mismo.

Respuestas rápidas

¿Cuántos equipos de la Liga MX participarán en la CONCACAF Champions Cup 2027?

Nueve equipos de la Liga MX están destinados a participar, según la información publicada.

¿Qué equipos ya confirmaron su plaza a través de la Leagues Cup 2026?

Monterrey, América, Toluca y Pachuca forman parte de los clubes que ya aseguraron una plaza; ocho equipos están confirmados y queda un cupo pendiente.

¿Qué aspecto aún está por definirse respecto a la participación mexicana?

El club que ocupará el noveno cupo aún no ha sido anunciado.

Temas

Liga MX Leagues Cup 2026 CONCACAF Champions Cup 2027 Monterrey Pachuca América

Tendencias relacionadas