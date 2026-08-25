Leagues Cup 2026: días y horarios de los cuartos de final

En medio de la expectativa de que Club América llegue como favorito, el técnico Guillermo Almada recordó que “cualquier error te puede costar caro en esta competencia”, subrayando una falta de confianza que contradice la posición de favorito señalada por MARCA. Récord reporta que Almada prepara su mejor XI para buscar las semifinales, reforzando la presión sobre sus jugadores. El cuadro de cuartos de final se ha definido con América enfrentando al Columbus Crew en Carson y León disputando contra Real Salt Lake.

León confirmó su paso a semifinales con una victoria de 3‑0 sobre Real Salt Lake, como informó Sports Illustrated. La emoción se trasladó a la fase de semifinales, donde ESPN Deportes y Mediotiempo ya presentan los emparejamientos, incluyendo a Rayados y a León como participantes confirmados. ESPN Deportes muestra el cuadro actualizado de semifinales y Mediotiempo indica los horarios exactos de los próximos encuentros, facilitando a la audiencia la planificación de visualización.

El próximo foco está en los partidos semifinales y en la posible aparición de América en la final, según la preparación del técnico Almada descrita por Récord. Los seguidores seguirán revisando las actualizaciones de ESPN Deportes, Mediotiempo y Goal.com para confirmar horarios y canales antes de cada partido.