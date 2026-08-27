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Marathón humilla a Real Estelí y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana

Marathón elimina a Real Estelí y asegura su puesto en los cuartos de la Copa Centroamericana, mientras la transmisión en vivo genera gran expectación.

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El resumen

Depor informó además que la transmisión estuvo disponible en vivo por ESPN, a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium en Estados Unidos. La derrota implicó la eliminación directa de Real Estelí del torneo. Posteriormente, Hondudiario señaló que Marathón jugó bajo la presión de clasificar, describiendo el encuentro como decisivo para mantener viva la esperanza de avanzar.

Elheraldo.hn describió la euforia en el vestuario de Marathón, la amargura de Diego y la tristeza de los jugadores de Real Estelí, incluso planteando la curiosidad por una figura mencionada como “la bella chica”. La página oficial de Concacaf confirmó que el triunfo garantiza el lugar de Marathón en los cuartos, subrayando el carácter definitivo del resultado. Ninguna de las fuentes consultadas presenta una versión contradictoria; todas coinciden en que Marathón avanza y Real Estelí queda fuera.

Con la clasificación confirmada, el próximo reto de Marathón será el enfrentamiento de cuartos, mientras que Real Estelí deberá evaluar su desempeño.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Marathón y Real Estelí?

Marathón ganó y se clasificó a los cuartos de final, mientras que Real Estelí quedó eliminado.

¿Cómo se pudo ver el encuentro en vivo?

Depor informó que la transmisión estuvo disponible en ESPN, a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium en Estados Unidos.

¿Qué reacciones describieron los medios después del partido?

Elheraldo.hn señaló la celebración de Marathón, la amargura de Diego y la tristeza de Real Estelí; Hondudiario destacó la presión de clasificar para Marathón.

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