Marathón humilla a Real Estelí y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana
Marathón elimina a Real Estelí y asegura su puesto en los cuartos de la Copa Centroamericana, mientras la transmisión en vivo genera gran expectación.
Cobertura (6)
- Rudman tras clasificar a cuartos de final con Marathón: "Hoy era una final" Diez.HN · hace 2 h
- Marathón con la presión de clasificar a cuartos enfrenta al Real Estelí por la Centroamericana Hondudiario · hace 2 h
- Festejo de Marathón, amargura de Diego, tristeza de Real Estelí y ¿quién es la bella chica? elheraldo.hn · hace 2 h
- CD Marathón asegura su lugar en los Cuartos de Final con victoria sobre Real Estelí FC Concacaf | Official Website · hace 2 h
- ESPN EN VIVO — Ver partido Real Estelí vs. Marathón por Fútbol TV y Disney Plus Premium Online en EE.UU. Depor · hace 2 h
- Marathón humilla a Real Estelí y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana Diez.HN · hace 2 h
El resumen
Depor informó además que la transmisión estuvo disponible en vivo por ESPN, a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium en Estados Unidos. La derrota implicó la eliminación directa de Real Estelí del torneo. Posteriormente, Hondudiario señaló que Marathón jugó bajo la presión de clasificar, describiendo el encuentro como decisivo para mantener viva la esperanza de avanzar.
Elheraldo.hn describió la euforia en el vestuario de Marathón, la amargura de Diego y la tristeza de los jugadores de Real Estelí, incluso planteando la curiosidad por una figura mencionada como “la bella chica”. La página oficial de Concacaf confirmó que el triunfo garantiza el lugar de Marathón en los cuartos, subrayando el carácter definitivo del resultado. Ninguna de las fuentes consultadas presenta una versión contradictoria; todas coinciden en que Marathón avanza y Real Estelí queda fuera.
Con la clasificación confirmada, el próximo reto de Marathón será el enfrentamiento de cuartos, mientras que Real Estelí deberá evaluar su desempeño.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Marathón y Real Estelí?
Marathón ganó y se clasificó a los cuartos de final, mientras que Real Estelí quedó eliminado.
¿Cómo se pudo ver el encuentro en vivo?
Depor informó que la transmisión estuvo disponible en ESPN, a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium en Estados Unidos.
¿Qué reacciones describieron los medios después del partido?
Elheraldo.hn señaló la celebración de Marathón, la amargura de Diego y la tristeza de Real Estelí; Hondudiario destacó la presión de clasificar para Marathón.
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