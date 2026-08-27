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Marathón vs Real Estelí en vivo: ¡Una sorpresa! El Monstruo confirma 11 titular

El duelo entre CD Marathón y Real Estelí se transmite en vivo y decide el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

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El resumen

Posteriormente, elheraldo.hn señaló que Real Estelí ha establecido su base de entrenamiento en el Stadion SPS, donde una periodista llamó la atención al observar el entrenamiento en Morazán. Diario La Tribuna incluyó la declaración de Rudman, quien afirmó que el equipo es grande y confía en su afición para vencer.

La página oficial de Concacaf recordó que el encuentro decide el pase a los cuartos de final del torneo. Diez.HN destacó una sorpresa: Marathón, conocido como “El Monstruo”, confirmó una alineación titular completa de 11 jugadores, lo que generó expectación.

Las publicaciones no presentan datos contradictorios; más bien, cada medio enfatiza distintos aspectos del mismo evento. En la actualidad, el partido está programado para transmitirse en vivo y ambas escuadras se preparan para disputar el pase a la siguiente fase.

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Respuestas rápidas

¿Qué implica el resultado del partido para ambos equipos?

Según la página oficial de Concacaf, el ganador se clasificará para los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

¿Dónde está entrenando Real Estelí antes del choque?

Elheraldo.hn reporta que Real Estelí se ha instalado en el estadio SPS y estuvo entrenando en Morazán.

¿Hay alguna novedad en la alineación de Marathón?

Diez.HN informa que Marathón confirmó una alineación titular completa de 11 jugadores, descrita como una sorpresa.

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CD Marathón Real Estelí Copa Centroamericana 2026 Concacaf

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