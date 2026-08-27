Marathón vs Real Estelí en vivo: ¡Una sorpresa! El Monstruo confirma 11 titular

Posteriormente, elheraldo.hn señaló que Real Estelí ha establecido su base de entrenamiento en el Stadion SPS, donde una periodista llamó la atención al observar el entrenamiento en Morazán. Diario La Tribuna incluyó la declaración de Rudman, quien afirmó que el equipo es grande y confía en su afición para vencer.

La página oficial de Concacaf recordó que el encuentro decide el pase a los cuartos de final del torneo. Diez.HN destacó una sorpresa: Marathón, conocido como “El Monstruo”, confirmó una alineación titular completa de 11 jugadores, lo que generó expectación.

Las publicaciones no presentan datos contradictorios; más bien, cada medio enfatiza distintos aspectos del mismo evento. En la actualidad, el partido está programado para transmitirse en vivo y ambas escuadras se preparan para disputar el pase a la siguiente fase.