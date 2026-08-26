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¿Por qué Motagua quedó segundo en la Copa Centroamericana? Esto benefició a Cartaginés

Cartaginés gana una plaza en cuartos de la Copa Centroamericana tras la eliminación de Municipal y el segundo puesto de Motagua

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El resumen

La sorpresa llega justo antes del cierre de la fase grupal y los usuarios en redes ya comparten análisis y mensajes de apoyo. El encuentro entre CSD Municipal y FC Motagua, descrito por el delantero Mario Acevedo como “prácticamente una final”, definió el pase a los cuartos; la cobertura de la Agencia Guatemalteca de Noticias indicó que Municipal volvió a fracasar y quedó fuera, mientras que la información de Concacaf señaló que Motagua se posicionó en segundo lugar, garantizando su continuidad.

El acceso al partido se transmitió en vivo y sin costo a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium, según informó El Comercio Perú, y Diez.HN explicó cómo esa transmisión y el resultado benefició a Cartaginés al abrirle la fase de cuartos. Con el calendario de los cuartos aún por confirmar, la cuestión pendiente es quién será el próximo adversario que Cartaginés enfrentará en la Copa Centroamericana.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué implicaciones tiene que Motagua haya quedado segundo en la Copa Centroamericana?

Motagua obtuvo el segundo puesto, lo que permitió que la vacante se transfiriera a Cartaginés y le otorgó acceso a los cuartos de final, según Diez.HN.

¿Cómo se transmitió el partido Municipal vs Motagua?

El partido estuvo disponible de forma gratuita en vivo a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium, según informó El Comercio Perú.

¿Qué dijo Mario Acevedo sobre el encuentro?

Mario Acevedo describió el partido como “prácticamente una final”, según la cobertura de Soy502.

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