Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

Yahoo en Español Vida y Estilo encabezó la noticia destacando su paso a la eternidad, mientras que RFI y News Channel 3-12 reportaron su muerte a los 97 años. El San Antonio Express-News señaló que Kusama “inundó” el arte con sus lunares, y Infobae recalcó que convirtió ese motivo en un lenguaje propio del arte contemporáneo.

La simultaneidad de los reportes, que provienen de América del Norte, Europa y América Latina, subraya el alcance internacional de su figura. Su obra sigue presente en exhibiciones permanentes, garantizando que su influencia perdure más allá de su vida.