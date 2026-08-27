Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo
Yayoi Kusama, la icónica “reina de los lunares”, muere a los 97 años, cerrando una carrera que transformó el arte contemporáneo.
El resumen
Yahoo en Español Vida y Estilo encabezó la noticia destacando su paso a la eternidad, mientras que RFI y News Channel 3-12 reportaron su muerte a los 97 años. El San Antonio Express-News señaló que Kusama “inundó” el arte con sus lunares, y Infobae recalcó que convirtió ese motivo en un lenguaje propio del arte contemporáneo.
La simultaneidad de los reportes, que provienen de América del Norte, Europa y América Latina, subraya el alcance internacional de su figura. Su obra sigue presente en exhibiciones permanentes, garantizando que su influencia perdure más allá de su vida.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo falleció Yayoi Kusama?
El 27 de agosto de 2026, a los 97 años, en Tokio.
¿Cómo la describen los medios?
Los medios la califican como la “reina de los lunares” y destacan que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo.
¿Qué se menciona sobre su legado?
La cobertura señala que su influencia permanece vigente en el mundo del arte y que sus obras continúan siendo exhibidas.
Cobertura (8)
- Yayoi Kusama, quien inundó con lunares el mundo del arte, fallece a los 97 años en Tokio Telemundo 52 · hace 5 h
- Se hace infinita la reina de los lunares: muere la artista japonesa Yayoi Kusama France 24 · hace 5 h
- Yayoi Kusama, la artista que inundó el arte de lunares, fallece a los 97 años en Tokio Beaumont Enterprise · hace 5 h
- La reina de los lunares trasciende a la eternidad: muere Yayoi Kusama a los 97 años Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- Muere Yayoi Kasuma, la ‘reina de los lunares’ RFI · hace 5 h
- Muere a los 97 años la artista japonesa Yayoi Kusama News Channel 3-12 · hace 5 h
- Yayoi Kusama, la artista que inundó el arte de lunares, fallece a los 97 años en Tokio San Antonio Express-News · hace 5 h
- Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo Infobae · hace 5 h
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