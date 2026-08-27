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Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

Yayoi Kusama, la icónica “reina de los lunares”, muere a los 97 años, cerrando una carrera que transformó el arte contemporáneo.

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El resumen

Yahoo en Español Vida y Estilo encabezó la noticia destacando su paso a la eternidad, mientras que RFI y News Channel 3-12 reportaron su muerte a los 97 años. El San Antonio Express-News señaló que Kusama “inundó” el arte con sus lunares, y Infobae recalcó que convirtió ese motivo en un lenguaje propio del arte contemporáneo.

La simultaneidad de los reportes, que provienen de América del Norte, Europa y América Latina, subraya el alcance internacional de su figura. Su obra sigue presente en exhibiciones permanentes, garantizando que su influencia perdure más allá de su vida.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (57% respaldado) Actualizado hace 52 min.

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🇪🇸 Espanol 27 ago, 11:09 UTC
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🇩🇪 Aleman 27 ago, 05:45 UTC · WDR
🇬🇧 Ingles 27 ago, 08:40 UTC · The Japan Times
🇮🇹 Italiano 27 ago, 08:53 UTC · ANSA

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Cuándo falleció Yayoi Kusama?

El 27 de agosto de 2026, a los 97 años, en Tokio.

¿Cómo la describen los medios?

Los medios la califican como la “reina de los lunares” y destacan que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo.

¿Qué se menciona sobre su legado?

La cobertura señala que su influencia permanece vigente en el mundo del arte y que sus obras continúan siendo exhibidas.

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Yayoi Kusama arte contemporáneo lunares Tokio fallecimiento

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