Murió el jefe de inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero durante un viaje en Kenia

El gobierno de Ecuador informó la muerte de su director de inteligencia, José Alberto Suárez, junto con su esposa y cinco ciudadanos de Estados Unidos, en un accidente de helicóptero registrado durante un viaje en Kenia. La cobertura internacional detalla que el trágico suceso aéreo cobró la vida de un total de siete personas.

La noticia ha sido difundida de manera amplia por diversos medios globales como France 24, CNN en Español, AP News e Infobae, los cuales han confirmado tanto las nacionalidades de las víctimas como el contexto geográfico del siniestro en territorio keniano. Paralelamente, se ha reportado el fallecimiento de otra figura homónima relacionada con medios de comunicación en Florida.

Hasta el momento, la información disponible se limita a los reportes oficiales del gobierno ecuatoriano y de las agencias informativas sobre las siete muertes en el helicóptero, sin que se hayan especificado aún las causas detalladas que originaron el accidente aéreo.