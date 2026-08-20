El último posteo de Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió a los 23 años: “Aprovechen cada minuto de la vida”
La muerte de Florencia Sugo a los 23 años moviliza a los medios tras la difusión de su enfermedad y su último mensaje.
El resumen
Florencia Sugo, hija mayor del cantante Lucas Sugo, falleció a los 23 años, según informan medios como Diario de Cuyo, Infobae, Montevideo Portal, AGENCIAFE, Univision y En Boca de Todos. La cobertura destaca la enfermedad que enfrentaba, las canciones y testimonios previos de su padre, y las despedidas públicas de sus familiares, incluyendo un desgarrador mensaje de su hermano y el último posteo de la joven con la frase "Aprovechen cada minuto de la vida".
Los detalles específicos sobre las circunstancias exactas del deceso y los próximos pasos de la familia no se detallan por completo en las publicaciones actuales, quedando aspectos de su tratamiento médico fuera del alcance de la información disponible.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Florencia Sugo?
Era la hija mayor del cantante Lucas Sugo, fallecida a los 23 años.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
Medios como Diario de Cuyo, Infobae, Montevideo Portal, AGENCIAFE, Univision y En Boca de Todos.
¿Qué se sabe sobre su último mensaje?
Incluía la frase "Aprovechen cada minuto de la vida", según la cobertura de En Boca de Todos.
Cobertura (7)
- Se conoció el último posteo que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia antes de morir: “Días cargados de luz” Radio Mitre · hace 6 h
- Murió a los 23 años la hija de un reconocido cantante Diario de Cuyo · hace 6 h
- El conmovedor testimonio de Lucas Sugo días antes de la muerte de su hija AGENCIAFE · hace 6 h
- Contra qué enfermedad luchaba Florencia Sugo y cuál es la canción que le dedicó su padre Montevideo Portal · hace 6 h
- Murió Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, a los 23 años Infobae · hace 6 h
- Hijo de Lucas Sugo se despide de su hermana con desgarrador mensaje: “Estás en un lugar mejor” Univision · hace 6 h
- El último posteo de Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió a los 23 años: “Aprovechen cada minuto de la vida” En Boca de Todos · hace 6 h
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