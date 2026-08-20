El último posteo de Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió a los 23 años: “Aprovechen cada minuto de la vida”

Florencia Sugo, hija mayor del cantante Lucas Sugo, falleció a los 23 años, según informan medios como Diario de Cuyo, Infobae, Montevideo Portal, AGENCIAFE, Univision y En Boca de Todos. La cobertura destaca la enfermedad que enfrentaba, las canciones y testimonios previos de su padre, y las despedidas públicas de sus familiares, incluyendo un desgarrador mensaje de su hermano y el último posteo de la joven con la frase "Aprovechen cada minuto de la vida".

Los detalles específicos sobre las circunstancias exactas del deceso y los próximos pasos de la familia no se detallan por completo en las publicaciones actuales, quedando aspectos de su tratamiento médico fuera del alcance de la información disponible.