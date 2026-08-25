Boleto vendido en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball
Un boleto vendido en Puerto Rico desata una ola de premios secundarios, con reportes que van desde $50,000 hasta $100,000.
El resumen
Aunque la mayoría de los medios anunciaron que un boleto vendido en Puerto Rico obtuvo un premio secundario de $100,000, NotiUno.com informó que otro jugador en Bayamón ganó $50,000, lo que genera una primera sorpresa de cifras distintas para premios del mismo sorteo. La diferencia entre los montos ha llamado la atención de los seguidores del Powerball, que buscan entender la naturaleza de los premios secundarios en la isla.
Primera Hora confirmó el premio de $100,000 y El Nuevo Día urgió a los compradores a verificar sus boletos mediante el sitio oficial del Powerball. wapa.tv precisó que la jugada que generó el premio de $100,000 se realizó en Hatillo, mientras que El Vocero señaló que la racha de premios secundarios del Powerball continúa en la isla, indicando que varios premios han sido anunciados en los últimos días. Los residentes siguen atentos a la validación de sus boletos y a posibles nuevos premios en los próximos sorteos, mientras la prensa local continúa siguiendo la evolución de la racha de premios secundarios.
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Cobertura (5)
- Continúa la racha: Cae premio secundario del Powerball en Puerto Rico El Vocero de Puerto Rico · hace 1 h
- Jugador gana premio de $50,000 en Bayamón NotiUno.com · hace 1 h
- Jugada de Powerball en Hatillo deja premio secundario de $100 mil wapa.tv · hace 1 h
- ¡Verifica tu boleto! Jugador afortunado en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball El Nuevo Día · hace 1 h
- Boleto vendido en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball Primera Hora · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto ganó el jugador cuyo boleto fue vendido en Puerto Rico?
El boleto vendido en Puerto Rico ganó un premio secundario de $100,000.
¿En qué localidad se jugó el boleto que resultó en el premio de $100,000?
Según wapa.tv, la jugada que generó el premio de $100,000 se realizó en Hatillo.
¿Hay información sobre otros premios recientes en Puerto Rico?
NotiUno.com informó de un premio de $50,000 en Bayamón, y El Vocero señaló que continúan los premios secundarios del Powerball en la isla.
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