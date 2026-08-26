Federales diligencian sobre 80 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico

El operativo, coordinado por el FBI junto a fuerzas policiales locales, se desplegó simultáneamente en varios municipios del occidente, según informes de Telemundo Puerto Rico y Metro Puerto Rico. Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, serán trasladados a las autoridades competentes y enfrentarán los procesos judiciales correspondientes en los tribunales locales.

Las agencias involucradas indicaron que el caso forma parte de una investigación en curso, por lo que es posible que se emitan nuevas órdenes de arresto en los próximos días mientras avanzan las averiguaciones.