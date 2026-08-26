Federales diligencian sobre 80 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico
Un operativo federal ejecuta 81 órdenes de arresto en una sola mañana en el oeste de Puerto Rico, generando sorpresa en la comunidad.
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El resumen
El operativo, coordinado por el FBI junto a fuerzas policiales locales, se desplegó simultáneamente en varios municipios del occidente, según informes de Telemundo Puerto Rico y Metro Puerto Rico. Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, serán trasladados a las autoridades competentes y enfrentarán los procesos judiciales correspondientes en los tribunales locales.
Las agencias involucradas indicaron que el caso forma parte de una investigación en curso, por lo que es posible que se emitan nuevas órdenes de arresto en los próximos días mientras avanzan las averiguaciones.
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Cobertura (6)
- Federales y Policía diligencian 81 órdenes de arresto en el oeste Telemundo Puerto Rico · hace 22 h
- FBI y Policía realizan operativo en la zona oeste Metro Puerto Rico · hace 23 h
- Federales y Policía ejecutan operativo en el oeste de Puerto Rico Telemundo Puerto Rico · hace 23 h
- Operativo federal: diligencian 81 órdenes de arresto esta mañana Primera Hora · hace 23 h
- Federales diligencian 81 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico El Nuevo Día · hace 23 h
- Federales diligencian sobre 80 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico El Vocero de Puerto Rico · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas órdenes de arresto se ejecutaron en el operativo?
Se ejecutaron 81 órdenes de arresto.
¿Qué agencias participaron en la acción?
Participaron el FBI y la policía local, actuando como federales y policías.
¿En qué parte de Puerto Rico se llevó a cabo el operativo?
Se realizó en la zona oeste de Puerto Rico, abarcando varios municipios del occidente.
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