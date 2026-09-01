La Razón informó que Ucrania ha convertido la compra de drones en un pedido a la carta, permitiendo a sus unidades elegir entre 17 parámetros y generando competencia entre fabricantes en línea. Posteriormente, Clarín describió el software que coordina el ejército de drones ucraniano y lo calificó como el arma más poderosa del país. El Economista destacó un desfile que celebró la independencia de la URSS mediante la exhibición de unidades no tripuladas, sin soldados ni tanques.

MiGFlug reportó un nuevo ataque del Bayraktar TB‑2 en el Mar Negro. CNN en Español señaló que Ucrania se apresura a desarrollar nuevos interceptores ante la devastación causada por drones y misiles rusos. Aunque cada medio enfatiza un aspecto distinto –personalización de compras, coordinación por software, exhibiciones, operaciones específicas y desarrollo de defensa– no se presentan contradicciones directas.

La presión de los ataques rusos impulsa la aceleración del programa de interceptores, y la situación actual muestra un enfoque dual: expansión de la flota de drones configurables y fuerte impulso a sistemas defensivos.