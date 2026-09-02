“Ahora comprobé tantas cosas”: Edwin Encarnación anuncia su divorcio de Karen Yapoort
El anuncio inesperado de Edwin Encarnación sobre su divorcio, acompañado de la eliminación de un video polémico, sacude a fanáticos y medios.
El resumen
La comunidad deportiva quedó sorprendida al ver que Edwin Encarnación, una figura conocida del béisbol, confirmó su divorcio de Karen Yapoort. La noticia provocó una mezcla de incredulidad y expectación entre seguidores, que ahora se preguntan cómo afectará la vida personal del jugador a su desempeño. El anuncio llegó acompañado de la eliminación de un video que generó controversia, y la propia declaración de Encarnación, “Ahora comprobé tantas cosas”, subraya la magnitud del giro. El Pregonero tachó el video de “canallada”, mientras Remolacha señaló que Encarnación lo borró y lo describió como un regreso a sus raíces.
Hoy Digital reunió lo que se conoce hasta el momento, sin ofrecer detalles adicionales. El sitio eldia.com.do intervino para descartar rumores de un tiroteo, asegurando que “Todo está bien por aquí”. Noticias Telemicro informó que el exjugador ha iniciado acciones legales para formalizar el divorcio, y El Nacional reprodujo la frase que resumió su postura. El siguiente paso será seguir el proceso judicial que Encarnación ha puesto en marcha y observar si surgen nuevos comunicados de Karen Yapoort o de sus representantes.
También queda pendiente cualquier aclaración adicional sobre el vídeo retirado y los rumores de violencia. La evolución de estos elementos determinará si la polémica se disipa o se intensifica.
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Cobertura (6)
- El Boli considera una “canallada” el video publicado por Edwin Encarnación El Pregonero · hace 2 h
- “Volvió a sus raíces”: Edwin Encarnación anuncia su divorcio y borra el video Remolacha · hace 2 h
- ¿Qué está pasando entre Karen Yapoort y Edwin Encarnación? Esto es lo que se sabe Hoy Digital · hace 2 h
- Karen Yaport aclara rumores sobre supuesto tiroteo: “Todo está bien por aquí” eldia.com.do · hace 2 h
- ¡Fin del cuento de hadas! Edwin Encarnación anuncia acciones legales para su divorcio con Karen Yapoort Noticias Telemicro · hace 2 h
- “Ahora comprobé tantas cosas”: Edwin Encarnación anuncia su divorcio de Karen Yapoort El Nacional — La voz de todos · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué anunció Edwin Encarnación el 2 de septiembre de 2026?
Anunció su divorcio de Karen Yapoort y la eliminación del video que había generado polémica.
¿Cómo describieron los medios dominicanos el video y la situación familiar?
El Pregonero lo calificó de “canallada”, Remolacha indicó que fue borrado, eldia.com.do desmintió rumores de tiroteo, y Noticias Telemicro informó sobre las acciones legales para el divorcio.
¿Qué medidas legales se mencionaron en la cobertura?
Se informó que Edwin Encarnación ha iniciado acciones legales para formalizar su divorcio con Karen Yapoort.
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