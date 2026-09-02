“Ahora comprobé tantas cosas”: Edwin Encarnación anuncia su divorcio de Karen Yapoort

La comunidad deportiva quedó sorprendida al ver que Edwin Encarnación, una figura conocida del béisbol, confirmó su divorcio de Karen Yapoort. La noticia provocó una mezcla de incredulidad y expectación entre seguidores, que ahora se preguntan cómo afectará la vida personal del jugador a su desempeño. El anuncio llegó acompañado de la eliminación de un video que generó controversia, y la propia declaración de Encarnación, “Ahora comprobé tantas cosas”, subraya la magnitud del giro. El Pregonero tachó el video de “canallada”, mientras Remolacha señaló que Encarnación lo borró y lo describió como un regreso a sus raíces.

Hoy Digital reunió lo que se conoce hasta el momento, sin ofrecer detalles adicionales. El sitio eldia.com.do intervino para descartar rumores de un tiroteo, asegurando que “Todo está bien por aquí”. Noticias Telemicro informó que el exjugador ha iniciado acciones legales para formalizar el divorcio, y El Nacional reprodujo la frase que resumió su postura. El siguiente paso será seguir el proceso judicial que Encarnación ha puesto en marcha y observar si surgen nuevos comunicados de Karen Yapoort o de sus representantes.

También queda pendiente cualquier aclaración adicional sobre el vídeo retirado y los rumores de violencia. La evolución de estos elementos determinará si la polémica se disipa o se intensifica.