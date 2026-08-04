Mario Cimarro y Bronislava Gregušová, se separan; la modelo lo confirma así: “Gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia”
El actor Mario Cimarro y la modelo Bronislava Gregušová se divorcian tras una decisión judicial que permitió a ella trasladarse a Eslovaquia con su hija.
Respuestas rápidas
¿Quiénes se separan?
El actor Mario Cimarro y la modelo Bronislava Gregušová.
¿Dónde se encuentra la modelo actualmente?
Gracias a una decisión del tribunal, se encuentra en Eslovaquia junto a su hija.
¿Qué motivo se señala en la cobertura sobre la separación?
La modelo ganó una batalla legal tras señalar al actor de violencia doméstica.
El resumen
La cobertura mediática, impulsada por publicaciones de El Espectador, Publimetro Colombia, El Colombiano, Univision y People en Español, detalla que la modelo ganó una batalla legal al señalar al protagonista de Pasión de gavilanes de violencia doméstica. Como resultado de esta resolución judicial, la modelo y su hija se encuentran ya en Eslovaquia.
Los reportes actuales se limitan a confirmar la ruptura y la decisión del tribunal sobre el traslado a territorio eslovaco, sin que hasta el momento se especifiquen detalles adicionales sobre los procesos legales en curso o la respuesta del actor.
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Cobertura (6)
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