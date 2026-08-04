Mario Cimarro y Bronislava Gregušová, se separan; la modelo lo confirma así: “Gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia”

La cobertura mediática, impulsada por publicaciones de El Espectador, Publimetro Colombia, El Colombiano, Univision y People en Español, detalla que la modelo ganó una batalla legal al señalar al protagonista de Pasión de gavilanes de violencia doméstica. Como resultado de esta resolución judicial, la modelo y su hija se encuentran ya en Eslovaquia.

Los reportes actuales se limitan a confirmar la ruptura y la decisión del tribunal sobre el traslado a territorio eslovaco, sin que hasta el momento se especifiquen detalles adicionales sobre los procesos legales en curso o la respuesta del actor.