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Edwin Encarnación habla sobre su relación con Karen Yaport y anuncia proceso de divorcio

Edwin Encarnación confirma demanda de divorcio contra Karen Yaport en medio de aclaraciones públicas, desencadenando una nueva fase legal

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Respuestas rápidas

¿Qué ha declarado Edwin Encarnación sobre su relación?

En eldia.com.do indicó que ha presentado una demanda de divorcio contra Karen Yaport, sin entrar en más detalles.

¿Qué ha dicho Karen Yaport respecto a los rumores?

Remolacha reportó que la comunicadora aclaró los rumores, aunque la nota no especifica el contenido de la aclaración.

¿Cuándo se espera la resolución del proceso?

La cobertura no menciona una fecha para la resolución ni detalla los pasos judiciales siguientes.

El resumen

El anuncio se difundió en eldia.com.do, donde el jugador describió brevemente su relación, y en Ensegundos.do, que informó la acción judicial. La cobertura no incluye detalles sobre los motivos del proceso.

El próximo paso será la presentación formal de la demanda ante los tribunales dominicanos, proceso que seguirá la audiencia pública. Los medios señalarán cuándo se produzcan los actos legales y cualquier declaración adicional de las partes.

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