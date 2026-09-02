Edwin Encarnación habla sobre su relación con Karen Yaport y anuncia proceso de divorcio

El anuncio se difundió en eldia.com.do, donde el jugador describió brevemente su relación, y en Ensegundos.do, que informó la acción judicial. La cobertura no incluye detalles sobre los motivos del proceso.

El próximo paso será la presentación formal de la demanda ante los tribunales dominicanos, proceso que seguirá la audiencia pública. Los medios señalarán cuándo se produzcan los actos legales y cualquier declaración adicional de las partes.