La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones

Apenas anunciada la suspensión de las elecciones, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de cualquier candidato opositor y extiende el mandato de Daniel Ortega hasta 2028. El País informó que Ortega suspendió las elecciones y prolongó su mandato; La Prensa señaló que la reforma se aprobó de forma unánime; Diario Las Américas indicó que el Congreso vetó la oposición; Infobae confirmó la aprobación.

Sin embargo, la cobertura no detalla si hay recursos legales disponibles ni cómo reaccionará la comunidad internacional, dejando abierta la evolución del proceso y la posibilidad de desafíos judiciales o declaraciones diplomáticas.