La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones
Nicaragua cierra la puerta a la oposición y prolonga a Ortega hasta 2028, mientras suspende las elecciones de 2026.
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El resumen
Apenas anunciada la suspensión de las elecciones, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de cualquier candidato opositor y extiende el mandato de Daniel Ortega hasta 2028. El País informó que Ortega suspendió las elecciones y prolongó su mandato; La Prensa señaló que la reforma se aprobó de forma unánime; Diario Las Américas indicó que el Congreso vetó la oposición; Infobae confirmó la aprobación.
Sin embargo, la cobertura no detalla si hay recursos legales disponibles ni cómo reaccionará la comunidad internacional, dejando abierta la evolución del proceso y la posibilidad de desafíos judiciales o declaraciones diplomáticas.
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Cobertura (4)
- Ortega suspende las elecciones de este año y extiende su mandato hasta 2028 EL PAÍS · hace 9 h
- Aprueban de “forma unánime” reforma constitucional para perpetuar al régimen en el poder La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 9 h
- Congreso de Nicaragua aprueba reforma que prohíbe participación de opositores en elecciones Diario Las Américas · hace 9 h
- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones Infobae · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué cambio constitucional aprobó la Asamblea Nacional?
Aprobó una reforma que prohíbe la participación de opositores en las elecciones y extiende el mandato de Daniel Ortega hasta 2028.
¿Cómo se aprobó la reforma?
La Prensa informó que la reforma fue aprobada de forma unánime por la Asamblea Nacional.
¿Cuál es la situación de las elecciones de este año?
El País reportó que Ortega suspendió las elecciones y prolongó su mandato hasta 2028.
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