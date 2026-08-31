Nicaragüenses entre los migrantes que fueron deportados por ICE a ocho países de África
Más de 100 inmigrantes deportados a ocho naciones africanas bajo la administración Trump, con nicaragüenses entre los más afectados
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El resumen
Más de 100 inmigrantes fueron deportados por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ocho países africanos bajo la administración de Trump. La medida, anunciada en un comunicado oficial, implica el envío de personas que llegaron a EE. El objetivo declarado es reducir la presión migratoria en la frontera sur.
Laredo Morning Times describió la llegada de dos migrantes a Esuatini bajo un controvertido acuerdo de tercer país. Infobae señaló que la deportación de cubanos reaviva temores sobre redes de reclutamiento militar en África. San Antonio Express‑News detalló que EE.
Los migrantes deportados, en particular los nicaragüenses, enfrentan la incertidumbre de reintegrarse en sociedades africanas poco familiarizadas con sus experiencias. Las autoridades africanas aún no han publicado respuestas oficiales sobre los acuerdos de tercer país. Los próximos informes podrían aclarar los criterios de selección y la reacción de los gobiernos involucrados, así como cualquier ajuste legal que surja de esta política de envío masivo.
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Cobertura (6)
- La Gestapo de ICE amplía los vuelos de deportación a terceros países de África World Socialist Web Site · hace 13 h
- Gobierno de Trump ha deportado a más de 100 inmigrantes a 8 países africanos El Nuevo Herald · hace 13 h
- Esuatini recibe otros dos migrantes deportados por EEUU bajo polémico acuerdo de tercer país Laredo Morning Times · hace 13 h
- Deportaciones de cubanos a África reavivan temores por redes de reclutamiento militar Infobae · hace 13 h
- EEUU deporta a República Centroafricana a hermano de afganos que ayudaron a Ejército estadounidense San Antonio Express-News · hace 13 h
- Nicaragüenses entre los migrantes que fueron deportados por ICE a ocho países de África La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos inmigrantes fueron deportados por ICE a África?
Más de 100 inmigrantes fueron deportados.
¿A cuántos países africanos se enviaron los deportados?
Los migrantes fueron enviados a ocho países africanos.
¿Qué nacionalidades aparecen entre los deportados según la cobertura?
La cobertura menciona a nicaragüenses, cubanos y al hermano de dos afganos, entre otros.
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