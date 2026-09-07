Arranca la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: ¿cuándo juegan Independiente del Valle y Liga de Quito?
Los cuartos de final de la Copa Libertadores arranca esta semana, poniendo a prueba el dominio brasileño con retos de Argentina y Ecuador.
El resumen
La programación muestra un predominio de clubes brasileños, mientras que equipos argentinos y ecuatorianos buscan romper esa tendencia. Win Sports señala a los colombianos presentes, Olé publica los horarios y canales de televisión, y Yahoo destaca el enfrentamiento de Argentina y Ecuador contra la supremacía brasileña.
El artículo de eluniverso.com se centra en los encuentros de Independiente del Valle y Liga de Quito. Los seguidores deberán seguir la evolución de los partidos de ida durante los próximos días y esperar la definición de la vuelta para conocer los semifinalistas.
La atención se centrará en los resultados de los equipos ecuatorianos y en si el dominio brasileño se mantiene.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Cuándo se juegan los partidos de ida de los cuartos de final?
La cobertura indica que los partidos comienzan esta semana, pero no especifica fechas exactas.
¿Qué equipos brasileños participan en esta fase?
Los informes mencionan un dominio brasileño, aunque no enumeran los clubes involucrados.
¿Dónde se pueden ver los partidos?
Olé incluye horarios y canales de televisión para la transmisión, según la información disponible.
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