Arranca la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: ¿cuándo juegan Independiente del Valle y Liga de Quito?

La programación muestra un predominio de clubes brasileños, mientras que equipos argentinos y ecuatorianos buscan romper esa tendencia. Win Sports señala a los colombianos presentes, Olé publica los horarios y canales de televisión, y Yahoo destaca el enfrentamiento de Argentina y Ecuador contra la supremacía brasileña.

El artículo de eluniverso.com se centra en los encuentros de Independiente del Valle y Liga de Quito. Los seguidores deberán seguir la evolución de los partidos de ida durante los próximos días y esperar la definición de la vuelta para conocer los semifinalistas.

La atención se centrará en los resultados de los equipos ecuatorianos y en si el dominio brasileño se mantiene.