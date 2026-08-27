¡Endemoniado! Toluca acaba con Austin FC y se mete a las Semifinales de Leagues Cup

Esta publicación estableció el marco del duelo entre el equipo mexicano y el club estadounidense dentro del torneo continental. Mediotiempo repitió la noticia con el encabezado '¡Endemoniado!' para subrayar la intensidad del partido. En MARCA, Antonio Mohamed expresó que la motivación del conjunto es ganar la Leagues Cup, apuntando al título como objetivo inmediato.

TUDN, por su parte, publicó la hora exacta del encuentro y los canales donde se transmitió, facilitando el seguimiento de la audiencia. Los informes coinciden en la victoria y el pase de Toluca a la fase semifinal, sin señalar discrepancias entre los medios. La cobertura confirma que el club mexicano está listo para su próximo reto en la Leagues Cup, aunque no se ha anunciado aún el rival ni la fecha definitiva del segundo partido.

El desempeño de Toluca mantiene la atención de los seguidores y posiciona al equipo como candidato al título.