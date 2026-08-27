¡Endemoniado! Toluca acaba con Austin FC y se mete a las Semifinales de Leagues Cup
Toluca elimina a Austin FC y avanza a semifinales, consolidándose como favorito en la Leagues Cup 2026.
Cobertura (5)
- Antonio Mohamed apunta al título con Toluca: “Nuestra motivación es ganar la Leagues Cup” MARCA · hace 3 h
- Toluca FC y Austin FC se enfrentan en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 Concacaf | Official Website · hace 3 h
- A qué hora y dónde ver el Toluca vs. Austin FC de la Leagues Cup TUDN · hace 3 h
- Toluca vence a Austin FC y avanza a semifinales de Leagues Cup ESPN Deportes · hace 3 h
- ¡Endemoniado! Toluca acaba con Austin FC y se mete a las Semifinales de Leagues Cup Mediotiempo · hace 3 h
El resumen
Esta publicación estableció el marco del duelo entre el equipo mexicano y el club estadounidense dentro del torneo continental. Mediotiempo repitió la noticia con el encabezado '¡Endemoniado!' para subrayar la intensidad del partido. En MARCA, Antonio Mohamed expresó que la motivación del conjunto es ganar la Leagues Cup, apuntando al título como objetivo inmediato.
TUDN, por su parte, publicó la hora exacta del encuentro y los canales donde se transmitió, facilitando el seguimiento de la audiencia. Los informes coinciden en la victoria y el pase de Toluca a la fase semifinal, sin señalar discrepancias entre los medios. La cobertura confirma que el club mexicano está listo para su próximo reto en la Leagues Cup, aunque no se ha anunciado aún el rival ni la fecha definitiva del segundo partido.
El desempeño de Toluca mantiene la atención de los seguidores y posiciona al equipo como candidato al título.
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Respuestas rápidas
¿Qué resultó del partido entre Toluca y Austin FC en la Leagues Cup?
Según ESPN Deportes y Mediotiempo, Toluca venció a Austin FC y avanzó a semifinales.
¿Quién es el técnico de Toluca que habla de la motivación para ganar?
Antonio Mohamed, citado por MARCA, indicó que la motivación del equipo es ganar la Leagues Cup.
¿Cuándo se anunció la hora y el canal del partido?
TUDN publicó la hora exacta y los canales de transmisión, aunque la cobertura no detalla la hora específica.
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