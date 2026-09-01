¡Oficial! Sebastián Cáceres se va del América y es nuevo jugador del Celta
Sebastián Cáceres deja el América para firmar con el Celta de Vigo hasta 2030, cambiando la arquitectura defensiva del club mexicano.
El resumen
Hasta 2030, Sebastián Cáceres firma con el Celta de Vigo, poniendo fin a su etapa en el América. Con este movimiento, el América confirma la salida oficial del jugador, que había sido una pieza fundamental en la alineación del club mexicano. El técnico Guillermo Almada expresó que el club respetó el deseo de Cáceres de ir a Europa y reconoció el peso de su partida, describiéndolo como una pieza clave, según declaraciones recogidas por Claro Sports y ESPN Deportes. Por su parte, el centrocampista Raphael Veiga dedicó un mensaje emotivo al defensor, diciendo “Lo vamos a extrañar”, mensaje que reprodujo MARCA.
La despedida incluyó un momento de llanto del jugador, reportado por Claro Sports. La salida de Cáceres se suma a una serie de cambios en la plantilla del América, que ya había perdido a otro integrante del histórico equipo de Jardine, como señaló Mediotiempo. Al mismo tiempo, el club anunció la llegada de Carlos Álvarez como nuevo jugador, información publicada por Águilas Monumental y MARCA. Estos movimientos afectan tanto al cuerpo técnico como a la afición, que ve reducida la experiencia defensiva del conjunto mexicano.
Tras la partida, el América declaró que no se quedará de brazos cruzados y buscará reforzar su defensa, según informó TUDN. Por su parte, el Celta de Vigo se prepara para incorporar a Cáceres en sus próximos partidos, aunque la cobertura no detalla su rol exacto. Los próximos fichajes y la adaptación del uruguayo al fútbol europeo serán los focos a observar en las próximas semanas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (92% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Cobertura (18)
- Guillermo Almada reconoce interés por Carlos Álvarez y hasta elogia al nuevo jugador del América MARCA · hace 19 h
- ¡Oficial! Carlos Álvarez es nuevo jugador del América: todos los detalles de su llegada Águilas Monumental · hace 19 h
- Sebastián Cáceres llega al fútbol europeo: el uruguayo se incorporó al Celta de Vigo ESPN Deportes · hace 20 h
- ¡Oficial! Sebastián Cáceres se va del América y es nuevo jugador del Celta Mediotiempo · hace 20 h
- El tricampeón se desarmó Nayarit Noticias · hace 20 h
- ¡Cada vez son menos! América pierde a otro integrante del histórico equipo de Jardine Mediotiempo · hace 20 h
- América no se queda de brazos cruzados tras la salida de Cáceres TUDN · hace 20 h
- Raphael Veiga dedica mensaje a Sabastián Cáceres que dejará el América: "Lo vamos a extrañar" MARCA · hace 20 h
- Almada: América respetó el deseo de Cáceres de ir a Europa ESPN Deportes · hace 20 h
- Sale Sebastián Cáceres del América y ficha con el Celta diario.mx · hace 20 h
- Almada reconoce el peso de la salida de Cáceres del América: "Era una pieza clave" Claro Sports · hace 20 h
- Raphael Veiga dedica mensaje a Sabastián Cáceres que dejará el América: "Lo vamos a extrañar" MARCA · hace 20 h
- Sebastián Cáceres firma por el Celta hasta 2030 MARCA · hace 20 h
- Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América: "El amor que le tengo no se va a ir" Claro Sports · hace 20 h
- Oficial: Sebastián Cáceres deja América y es nuevo jugador del Celta de Vigo Récord · hace 20 h
- Ni el mismo Lira, el más afectado por su fichaje fallido al Mónaco Soy Referee · hace 20 h
- Examericanista podría ser la “ayudita” para la llegada de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo bolavip.com · hace 20 h
- Oficial: Cáceres deja al América y parte a Europa TUDN · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿A qué club se unió Sebastián Cáceres?
Se incorporó al Celta de Vigo.
¿Hasta cuándo está vigente el contrato de Cáceres con su nuevo club?
El contrato se extiende hasta el año 2030.
¿Qué dijo Guillermo Almada sobre la salida de Cáceres?
Almada afirmó que el América respetó el deseo del jugador de ir a Europa y señaló que era una pieza clave para el equipo.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Las rotaciones que planea Guillermo Almada en el América vs. Monterrey por la Semifinal de Leagues Cup
Las rotaciones de Guillermo Almada para la semifinal de la Leagues Cup 2026 encendieron el debate entre aficionados y expertos.
¡Dominio mexicano! Con Pachuca y Monterrey la Liga MX aportará nueve equipos a la Concachampions
La Liga MX rompe récord con nueve clubes rumbo a la CONCACAF Champions Cup 2027
Selección Mexicana: Revelan nombres de las nuevas caras que tendría el Tri de Rafa Márquez
El debut de Rafa Márquez como técnico del Tri rompe récords de venta y revela jóvenes talentos, mientras la Liga MX pone límites a su primera convocatoria.
Leagues Cup 2026: días y horarios de los cuartos de final
América llega como favorito, pero su entrenador advierte que cualquier error puede costar la fase final de la Leagues Cup 2026.
¡Golpe sobre la mesa! Cruz Azul buscaría el fichaje de César Huerta y compite con dos equipos
Cruz Azul se lanza a la carrera por César 'Chino' Huerta mientras América y Toluca también lo persiguen.
¡América sigue en la cima! Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 tras la Jornada 5
América lidera la tabla del Apertura 2026 tras cinco jornadas, pese a que Chivas y Tigres también brillan en la jornada 5.