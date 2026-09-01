¡Oficial! Sebastián Cáceres se va del América y es nuevo jugador del Celta

Hasta 2030, Sebastián Cáceres firma con el Celta de Vigo, poniendo fin a su etapa en el América. Con este movimiento, el América confirma la salida oficial del jugador, que había sido una pieza fundamental en la alineación del club mexicano. El técnico Guillermo Almada expresó que el club respetó el deseo de Cáceres de ir a Europa y reconoció el peso de su partida, describiéndolo como una pieza clave, según declaraciones recogidas por Claro Sports y ESPN Deportes. Por su parte, el centrocampista Raphael Veiga dedicó un mensaje emotivo al defensor, diciendo “Lo vamos a extrañar”, mensaje que reprodujo MARCA.

La despedida incluyó un momento de llanto del jugador, reportado por Claro Sports. La salida de Cáceres se suma a una serie de cambios en la plantilla del América, que ya había perdido a otro integrante del histórico equipo de Jardine, como señaló Mediotiempo. Al mismo tiempo, el club anunció la llegada de Carlos Álvarez como nuevo jugador, información publicada por Águilas Monumental y MARCA. Estos movimientos afectan tanto al cuerpo técnico como a la afición, que ve reducida la experiencia defensiva del conjunto mexicano.

Tras la partida, el América declaró que no se quedará de brazos cruzados y buscará reforzar su defensa, según informó TUDN. Por su parte, el Celta de Vigo se prepara para incorporar a Cáceres en sus próximos partidos, aunque la cobertura no detalla su rol exacto. Los próximos fichajes y la adaptación del uruguayo al fútbol europeo serán los focos a observar en las próximas semanas.