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Costa Rica vs. Colombia: canal y hora para ver el debut oficial en el Mundial Femenino Sub-20

Colombia lidera su grupo en el Mundial Sub‑20 femenino tras una polémica victoria y un error viral de Luisa Agudelo.

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Cobertura (23)

El resumen

La Federación Colombiana de Futbol confirmó la jornada, indicando que el encuentro tendría lugar ese mismo día. En ese momento, la información se centró exclusivamente en la programación y en la preparación del equipo para su primer partido del Mundial. Al día siguiente, varios medios ampliaron la cobertura con el resultado del partido. Según Noticias Caracol y El Espectador, Colombia venció 3‑1 a Costa Rica, dejando al equipo en la cima de la tabla de posiciones. ESPN Deportes añadió los datos de fecha, hora y transmisión en vivo, mientras que la página oficial de Concacaf confirmó la derrota de Costa Rica en su debut. Asimismo, Revista Semana y El Tiempo describieron un polémico episodio protagonizado por la portera Luisa Agudelo, cuyo error influyó en la dinámica del juego.

Sin embargo, la información no es uniforme. El Tiempo publicó un reporte con el marcador 1‑1, señalando que Agudelo cometió un error que permitió a Fernanda Viáfara empatar de penalti. La discrepancia se limita al marcador y a la descripción del momento del error, sin que se haya emitido una corrección oficial. El foco mediático también incluyó la repercusión del error de Agudelo. Semana y El Espectador describieron el incidente como “garrafal” y “viral”, resaltando la presión sobre la guardameta y el debate sobre la decisión arbitral. Caracol Radio informó que nueve jugadoras del Valle acompañaron al conjunto en Polonia, subrayando el apoyo regional.

Además, los guías de TV de ESPN Deportes y Caracol TV detallaron los canales y horarios para seguir el resto del torneo. Con la tabla actualizada, Colombia ocupa la primera posición del grupo, según la tabla publicada por El Espectador y la web oficial de Concacaf. El equipo se prepara para su próximo compromiso, mientras los aficionados pueden seguir los encuentros mediante los canales señalados por ESPN y Caracol. La cobertura sigue activa, con actualizaciones sobre la programación y el desempeño del conjunto colombiano en el Mundial Sub‑20 femenino.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo se transmitió el debut de Colombia contra Costa Rica y en qué canal?

Revista Semana y ESPN Deportes indicaron la fecha del 6 de septiembre, anunciando la hora y los canales de transmisión, entre los que figuraron Caracol y ESPN para la emisión en vivo.

¿Cuál fue el resultado del partido según la mayoría de los medios?

La mayoría de los informes, incluyendo Noticias Caracol, El Espectador, ESPN Deportes y el sitio oficial de Concacaf, señalaron una victoria de Colombia por tres goles a uno sobre Costa Rica.

¿Qué ocurrió con la portera Luisa Agudelo y cómo lo describieron los medios?

Luisa Agudelo cometió un error considerado “garrafal” y que se volvió viral; la prensa de Semana, El Espectador y El Tiempo describieron el incidente como determinante en el desarrollo del juego.

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Colombia Costa Rica Mundial Femenino Sub‑20 Polonia Luisa Agudelo

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