Desempleo en Colombia bajó a 8,1 por ciento en julio y la ocupación aumentó en 578.000 puestos de trabajo, según el Dane

El País confirmó la cifra del 8,1 % y señaló que la caída continúa la tendencia observada en los últimos meses, reforzando la percepción de una recuperación del mercado laboral. El Tiempo informó que la ocupación aumentó en 578 000 puestos, mientras La Silla Vacía señaló que la población desocupada se redujo en 160 000 personas, quedando en 2,16 millones. El Espectador resaltó que ciertos sectores fueron los principales impulsores de este crecimiento, aunque no especificó cuáles.

El Espectador enumeró los sectores responsables, pero la cobertura no detalla cuáles son. Aunque la tasa parezca alentadora, la cifra absoluta de desempleados sigue superando los dos millones, lo que indica que la mejora no cubre a toda la fuerza laboral. La cobertura aún no detalla la distribución regional ni los perfiles de los trabajadores beneficiados, por lo que el panorama completo permanece sin precisiones.

La República también señaló la reducción de 160 000 personas en la población desocupada.