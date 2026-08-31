Desempleo en Colombia bajó a 8,1 por ciento en julio y la ocupación aumentó en 578.000 puestos de trabajo, según el Dane
El desempleo en Colombia alcanzó 8,1 % en julio, el nivel más bajo del año, mientras la ocupación crece con 578 000 nuevos puestos.
Cobertura (9)
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- Dólar hoy Colombia: desempleo colombiano sube a 8,1% y el dólar acelera hacia $3.230 XTB.com · hace 13 h
- Dane reporta que Valledupar presenta alta tasa de desempleo e informalidad laboral en comparación nacional Pulzo · hace 13 h
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- Desempleo de julio siguió bajando y llegó a 8,1% La Silla Vacía · hace 13 h
- El desempleo siguió bajando en julio: estos son los sectores que más impulsaron la ocupación El Espectador · hace 13 h
- Población desocupada se redujo en 160.000 personas y llegó a 2,16 millones LaRepublica.co · hace 13 h
- La tasa de desempleo en Colombia marca 8,1% en julio EL PAÍS · hace 13 h
- Desempleo en Colombia bajó a 8,1 por ciento en julio y la ocupación aumentó en 578.000 puestos de trabajo, según el Dane El Tiempo · hace 13 h
El resumen
El País confirmó la cifra del 8,1 % y señaló que la caída continúa la tendencia observada en los últimos meses, reforzando la percepción de una recuperación del mercado laboral. El Tiempo informó que la ocupación aumentó en 578 000 puestos, mientras La Silla Vacía señaló que la población desocupada se redujo en 160 000 personas, quedando en 2,16 millones. El Espectador resaltó que ciertos sectores fueron los principales impulsores de este crecimiento, aunque no especificó cuáles.
El Espectador enumeró los sectores responsables, pero la cobertura no detalla cuáles son. Aunque la tasa parezca alentadora, la cifra absoluta de desempleados sigue superando los dos millones, lo que indica que la mejora no cubre a toda la fuerza laboral. La cobertura aún no detalla la distribución regional ni los perfiles de los trabajadores beneficiados, por lo que el panorama completo permanece sin precisiones.
La República también señaló la reducción de 160 000 personas en la población desocupada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (78% respaldado) Actualizado hace 10 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la tasa de desempleo en Colombia en julio de 2026?
Según el Dane, la tasa de desempleo se ubicó en 8,1 % en julio.
¿Cuántos empleos se crearon según el informe del Dane para julio?
El Dane reportó un aumento de 578 000 puestos de trabajo en el mismo periodo.
¿Qué información suministró la cobertura sobre los sectores que impulsaron la ocupación?
El Espectador mencionó que ciertos sectores fueron los principales impulsores del crecimiento, pero la cobertura no especificó cuáles.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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