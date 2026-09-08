Dan a conocer equipo para Clasificatorio Olímpico y Mundial de la Norceca de Voleibol

El equipo masculino de voleibol de Cuba ha sido presentado oficialmente para competir en el Clasificatorio Olímpico y Mundial de la Norceca que se celebrará en Canadá. La Agencia Cubana de Noticias informó que ya está conformado el conjunto que buscará el cupo olímpico, y Cubadebate confirmó la divulgación del plantel. Según jit.cu y cadenagramonte.cu, el equipo cubano se enfrenta a nuevos desafíos en septiembre mientras persigue el boleto olímpico.

Trabajadores.cu describió la campaña como una búsqueda del cupo para los Juegos de LA28, y Momento Deportivo RD señaló que ocho equipos disputarán el continental Norceca masculino, compitiendo también por plazas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La prensa cubana destaca la importancia de este certamen para la proyección internacional del voleibol masculino nacional. Aunque el plantel está confirmado, la cobertura no detalla aún el calendario exacto ni los rivales específicos que enfrentará Cuba en la fase clasificatoria.

Tampoco se han publicado las reglas de desempate ni los criterios de selección final para los boletos olímpicos. Por tanto, el desempeño del conjunto dependerá de factores que aún no se han revelado públicamente.