Silvio Rodríguez: “Es casi un milagro que Cuba exista”

El 1 de septiembre se dio inicio a la nueva gira de Silvio Rodríguez con su concierto en Barcelona, según indica La Ganzua. La programación incluye presentaciones en Murcia y Zaragoza, para las que aún se pueden adquirir entradas.

Diario Público describió la actuación como una continuación de su lucha constante, mientras que Cubadebate citó su frase: “Es casi un milagro que Cuba exista”. Estos comentarios resaltan el vínculo entre su música y la situación política cubana.

Los próximos días podrían revelar la respuesta de las autoridades locales ante la protesta y la continuidad de la agenda de la gira. Se anticipa cobertura sobre posibles nuevas fechas y la reacción del público español, mientras el tema de la canción de autor frente al comercialismo seguirá alimentando el debate.