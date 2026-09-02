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Silvio Rodríguez: “Es casi un milagro que Cuba exista”

Silvio Rodríguez estrena su gira en Barcelona mientras su crítica al comercialismo y la protesta cubana encienden el debate.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo comienza la nueva gira de Silvio Rodríguez?

La gira comienza el 1 de septiembre con un concierto en Barcelona, según informó La Ganzua.

¿Qué manifestó Silvio Rodríguez sobre la existencia de Cuba?

Citado por Cubadebate, Rodríguez declaró: “Es casi un milagro que Cuba exista”.

¿Qué ocurrió durante el concierto de Barcelona según la cobertura?

CiberCuba reportó que una protesta cubana marcó el concierto; La Verdad agregó que el comercialismo margina la canción de autor.

El resumen

El 1 de septiembre se dio inicio a la nueva gira de Silvio Rodríguez con su concierto en Barcelona, según indica La Ganzua. La programación incluye presentaciones en Murcia y Zaragoza, para las que aún se pueden adquirir entradas.

Diario Público describió la actuación como una continuación de su lucha constante, mientras que Cubadebate citó su frase: “Es casi un milagro que Cuba exista”. Estos comentarios resaltan el vínculo entre su música y la situación política cubana.

Los próximos días podrían revelar la respuesta de las autoridades locales ante la protesta y la continuidad de la agenda de la gira. Se anticipa cobertura sobre posibles nuevas fechas y la reacción del público español, mientras el tema de la canción de autor frente al comercialismo seguirá alimentando el debate.

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