Marina de México halla la embarcación con 19 balseros cubanos desaparecidos desde hace nueve días

Diecinueve balseros cubanos que llevaban nueve días desaparecidos en altamar fueron localizados en una embarcación por la Marina de México, según informaron medios como CiberCuba. La operación de rescate desplegada por México movilizó la búsqueda del bote con migrantes cubanos extraviados, de acuerdo con Univision.

Posteriormente, las coberturas de Quadratín Michoacán y el Diario de Yucatán detallaron el rescate de personas, al parecer de origen cubano, en una lancha frente a las costas de Chicxulub Puerto y Progreso, con cifras iniciales que oscilan entre diez y dieciséis personas rescatadas según los reportes específicos. Por su parte, Martí Noticias documentó las peticiones de familiares que exigían acelerar la búsqueda de los diecinueve cubanos desaparecidos, advirtiendo que en dicha embarcación se encontraba su familia entera.

Las publicaciones vigentes no especifican aún el estado de salud actual de todas las personas localizadas ni los detalles sobre su repatriación o estatus migratorio.