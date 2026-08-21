Marina de México halla la embarcación con 19 balseros cubanos desaparecidos desde hace nueve días
Diecinueve balseros cubanos desaparecidos desde hace nueve días fueron hallados en una embarcación por la Secretaría de Marina de México.
El resumen
Diecinueve balseros cubanos que llevaban nueve días desaparecidos en altamar fueron localizados en una embarcación por la Marina de México, según informaron medios como CiberCuba. La operación de rescate desplegada por México movilizó la búsqueda del bote con migrantes cubanos extraviados, de acuerdo con Univision.
Posteriormente, las coberturas de Quadratín Michoacán y el Diario de Yucatán detallaron el rescate de personas, al parecer de origen cubano, en una lancha frente a las costas de Chicxulub Puerto y Progreso, con cifras iniciales que oscilan entre diez y dieciséis personas rescatadas según los reportes específicos. Por su parte, Martí Noticias documentó las peticiones de familiares que exigían acelerar la búsqueda de los diecinueve cubanos desaparecidos, advirtiendo que en dicha embarcación se encontraba su familia entera.
Las publicaciones vigentes no especifican aún el estado de salud actual de todas las personas localizadas ni los detalles sobre su repatriación o estatus migratorio.
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Cobertura (5)
- Rescatan a 10 personas, al parecer de Cuba, en una lancha frente a Chicxulub Puerto Diario de Yucatán · hace 6 h
- Rescata Semar a 16 personas en la costa de Progreso Quadratín Michoacán · hace 6 h
- "En la lancha está mi familia entera": Piden acelerar búsqueda de 19 cubanos desaparecidos en el mar Martí Noticias · hace 6 h
- México lanza operación de rescate para buscar un bote con migrantes cubanos extraviados en altamar Univision · hace 6 h
- Marina de México halla la embarcación con 19 balseros cubanos desaparecidos desde hace nueve días CiberCuba · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién encontró la embarcación?
La Marina de México halló la embarcación con los balseros cubanos.
¿ Cuánto tiempo llevaban desaparecidos?
Llevaban nueve días desaparecidos en el mar.
¿Qué informaron los medios sobre el rescate?
Medios como Quadratín Michoacán y el Diario de Yucatán reportaron el rescate de personas frente a las costas de Progreso y Chicxulub Puerto.
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