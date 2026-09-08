Descarga eléctrica causa muerte de adolescente en Las Tunas y heridas a dos menores

Una descarga eléctrica devastadora acabó con la vida de un niño de 13 años en Las Tunas, al mismo tiempo que dejó a dos menores más heridos. La noticia ha generado luto en la comunidad local y ha sido difundida simultáneamente por varios sitios web cubanos.

El suceso sorprende por la gravedad de sus efectos en un solo evento, subrayando la vulnerabilidad ante fenómenos atmosféricos en la zona. Cubadebate informó que la causa directa fue una descarga eléctrica provocada por un rayo.

Otros portales, como Cibercuba.com y Cuballama, repiten la misma información sin añadir datos adicionales. Estas lagunas dejan pendiente saber si se tomarán medidas preventivas adicionales en Las Tunas y cómo se acompañará a la familia del menor fallecido.