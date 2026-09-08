Descarga eléctrica causa muerte de adolescente en Las Tunas y heridas a dos menores
Una descarga eléctrica mortal en Las Tunas deja a un adolescente de 13 años sin vida y hiere a dos menores, provocando luto y preguntas en la comunidad.
El resumen
Una descarga eléctrica devastadora acabó con la vida de un niño de 13 años en Las Tunas, al mismo tiempo que dejó a dos menores más heridos. La noticia ha generado luto en la comunidad local y ha sido difundida simultáneamente por varios sitios web cubanos.
El suceso sorprende por la gravedad de sus efectos en un solo evento, subrayando la vulnerabilidad ante fenómenos atmosféricos en la zona. Cubadebate informó que la causa directa fue una descarga eléctrica provocada por un rayo.
Otros portales, como Cibercuba.com y Cuballama, repiten la misma información sin añadir datos adicionales. Estas lagunas dejan pendiente saber si se tomarán medidas preventivas adicionales en Las Tunas y cómo se acompañará a la familia del menor fallecido.
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Cobertura (5)
- Tragedia en Las Tunas: Un rayo mata a un niño de 13 años y deja heridos a otros dos menores cibercuba.com · hace 9 h
- Rayo en Las Tunas mata a un niño y deja dos menores heridos Directorio Cubano · hace 9 h
- Luto en Las Tunas: Un niño muerto y dos heridos por un rayo Cuballama · hace 9 h
- Rayo mata a un niño de 13 años en Las Tunas Cubanoticias 360 · hace 9 h
- Descarga eléctrica causa muerte de adolescente en Las Tunas y heridas a dos menores Cubadebate · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en Las Tunas?
Un rayo causó la muerte de un niño de 13 años y dejó heridos a dos menores.
¿Qué medios informaron del suceso?
Cibercuba.com, Directorio Cubano, Cuballama, Cubanoticias 360 y Cubadebate publicaron la noticia.
¿Se conocen detalles sobre el estado de los menores heridos?
La cobertura no especifica el estado de salud de los menores heridos.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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