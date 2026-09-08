Gurú de las Diagonales: La ventana es ahora para los Rams

Según ESPN Deportes, la temporada 2026 brinda una ventana de oportunidad para los Los Angeles Rams, situándolos en el centro del debate sobre el equilibrio de poder en la NFL. Este anuncio marca un cambio respecto a la percepción anterior, donde el equipo no estaba claramente posicionado como el principal candidato a capitalizar la oferta competitiva. Los analistas ahora destacan la capacidad del roster para influir en los resultados de la zona.

En paralelo, Yahoo y CNN en Español publicaron listas de las cinco mejores defensas de la NFL para la temporada, subrayando la importancia del juego defensivo en el panorama actual. 860 Líder Informativo y MARCA describen una NFC Oeste al límite, con los Rams, 49ers y Seahawks compitiendo intensamente. La presión sobre Seattle se refleja en la nota de Reading Eagle, que señala que el mayor obstáculo para los Seahawks proviene de su propia división. Martin Cid Magazine menciona que el fichaje de Myles Garrett para el Super Bowl LXI está alineado con los ajustes de Les Snead, quien habría arreglado un único número en la plantilla.

Con la defensa en el centro del análisis y la rivalidad en la NFC Oeste intensificándose, la atención se centra ahora en cómo los Rams capitalizarán su ventana mientras los rivales buscan reducir la ventaja del Californiano.