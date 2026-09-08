El delantero argentino Armando ‘Hormiga’ González anotó dos goles en el partido de Olympiacos contra Volos, logrando su primer doblete en Europa. El encuentro, disputado el martes 8 de septiembre dentro de la Copa de Grecia, fue transmitido en vivo y sin costo por TV Azteca, que invitó a seguir el marcador en línea.

ESPN Deportes y Sports Illustrated confirmaron la hazaña como la primera vez que marcó dos tantos en un duelo continental. La cobertura también señaló que su doblete refuerza la ofensiva del Olympiacos en la competición.

Sin embargo, la información disponible no detalla el marcador final del encuentro ni indica cómo el doblete influirá en la clasificación de Olympiacos para la siguiente fase del torneo. Quedan pendientes los resultados oficiales y la reacción del club en los próximos partidos de la Copa de Grecia.