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'Hormiga' González firma primer doblete en Europa con Olympiacos

‘Hormiga’ González estalla en Europa: doblete de lujo con Olympiacos en la Copa de Grecia.

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El resumen

El delantero argentino Armando ‘Hormiga’ González anotó dos goles en el partido de Olympiacos contra Volos, logrando su primer doblete en Europa. El encuentro, disputado el martes 8 de septiembre dentro de la Copa de Grecia, fue transmitido en vivo y sin costo por TV Azteca, que invitó a seguir el marcador en línea.

ESPN Deportes y Sports Illustrated confirmaron la hazaña como la primera vez que marcó dos tantos en un duelo continental. La cobertura también señaló que su doblete refuerza la ofensiva del Olympiacos en la competición.

Sin embargo, la información disponible no detalla el marcador final del encuentro ni indica cómo el doblete influirá en la clasificación de Olympiacos para la siguiente fase del torneo. Quedan pendientes los resultados oficiales y la reacción del club en los próximos partidos de la Copa de Grecia.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 8 h.

Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿En qué competencia se dio el doblete?

En la Copa de Grecia, durante el partido Olympiacos contra Volos.

¿Cuántos goles marcó González?

Marcó dos goles, constituyendo un doblete.

¿Cómo describen los medios su desempeño?

MARCA lo llamó imparable y Sports Illustrated lo describió como ‘en fuego’, resaltando su racha goleadora.

Velocidad

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