Gustavo Puerta dejó Racing de Santander y se incorporó al Olympiacos de Grecia. Según AS Colombia, el club español confirmó su salida rumbo al equipo helénico. La medida se explica por la incapacidad del delantero de permanecer en España, tal como indica futbolred.com al describir que "no aguantó quedarse en España y se fue a una liga menor", insinuando una caída en la categoría competitiva.

Pulzo califica la decisión de muy cuestionada, mientras Win Sports plantea que el jugador ya contempla una posible salida hacia Inglaterra, insinuando un paso futuro a la Premier League. Los medios difieren en cuanto a los pasos siguientes. Yahoo menciona una escala en la Premier League, pero no se detalla club concreto.

El Espectador indica que el destino europeo de Puerta quedará definido en las próximas temporadas, dejando abierto su futuro inmediato. En ausencia de declaraciones oficiales, la ruta exacta del futbolista sigue sin confirmarse.