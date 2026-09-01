Gustavo Puerta no aguantó quedarse en España y se fue a una liga menor
Gustavo Puerta abandona Racing de Santander y firma por Olympiacos, despertando dudas sobre su futuro en Europa
Cobertura (8)
- El volante fue considerado como el mejor jugador de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde jugó los cinco partidos facebook.com · hace 5 h
- Gustavo Puerta dejará una millonada en el Racing tras apalabrar su fichaje lejos de España El Desmarque · hace 5 h
- Racing de Santander confirma la salida de Gustavo Puerta rumbo a Olympiacos AS Colombia · hace 5 h
- Otra decisión muy cuestionada: Gustavo Puerta deja la Liga de España para jugar en Grecia Pulzo · hace 5 h
- Gustavo Puerta salió de España ¿Su futuro estará en Inglaterra? Win Sports · hace 5 h
- Destino de Premier League con escala en Grecia para Gustavo Puerta; ¿dónde jugará el colombiano? Yahoo · hace 5 h
- Gustavo Puerta tendrá nuevo club en Europa: este será su destino en las próximas temporadas El Espectador · hace 5 h
- Gustavo Puerta no aguantó quedarse en España y se fue a una liga menor futbolred.com · hace 5 h
El resumen
Gustavo Puerta dejó Racing de Santander y se incorporó al Olympiacos de Grecia. Según AS Colombia, el club español confirmó su salida rumbo al equipo helénico. La medida se explica por la incapacidad del delantero de permanecer en España, tal como indica futbolred.com al describir que "no aguantó quedarse en España y se fue a una liga menor", insinuando una caída en la categoría competitiva.
Pulzo califica la decisión de muy cuestionada, mientras Win Sports plantea que el jugador ya contempla una posible salida hacia Inglaterra, insinuando un paso futuro a la Premier League. Los medios difieren en cuanto a los pasos siguientes. Yahoo menciona una escala en la Premier League, pero no se detalla club concreto.
El Espectador indica que el destino europeo de Puerta quedará definido en las próximas temporadas, dejando abierto su futuro inmediato. En ausencia de declaraciones oficiales, la ruta exacta del futbolista sigue sin confirmarse.
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Respuestas rápidas
¿A qué club se dirigió Gustavo Puerta después de dejar Racing de Santander?
Se incorporó al Olympiacos de Grecia, según confirma AS Colombia.
¿Cómo describen los medios la decisión del jugador?
Pulzo la califica como muy cuestionada y futbolred.com indica que no aguantó quedarse en España, describiendo el cambio como una baja a una liga menor.
¿Qué se dice sobre un posible futuro en la Premier League?
Yahoo menciona una posible escala en la Premier League, aunque no se indica ningún club concreto.
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