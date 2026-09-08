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Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole

Un proyecto para obligar la enseñanza del criollo en escuelas dominicanas desata polémica entre políticos y educadores.

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El resumen

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó, según informó El Nacional, una iniciativa legislativa para convertir el criollo en materia obligatoria en todas las escuelas dominicanas. Noticias Telemicro calificó la iniciativa como un retroceso educativo, ampliando la crítica de distintos sectores que consideran innecesaria la obligación del idioma en el sistema escolar.

Sin embargo, El Pregonero publicó la defensa de Valentín Pérez, quien manifestó su apoyo a que el criollo se enseñe en las escuelas.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué propone exactamente el proyecto presentado por el diputado del PRM?

El proyecto busca convertir el criollo en una materia obligatoria dentro del currículo de todas las escuelas de la República Dominicana.

¿Cuál es la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Ramfis Domínguez Trujillo, respecto a la iniciativa?

Ramfis Domínguez Trujillo rechaza el proyecto y exige que la Cámara de Diputados lo niegue, alegando que la medida amenaza la identidad y el futuro de los niños.

¿Existe alguna voz pública a favor del proyecto?

Sí, Valentín Pérez declaró su apoyo a que el criollo se enseñe en las escuelas dominicanas.

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República Dominicana Criollo Educación PRM Ramfis Domínguez Trujillo

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