Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó, según informó El Nacional, una iniciativa legislativa para convertir el criollo en materia obligatoria en todas las escuelas dominicanas. Noticias Telemicro calificó la iniciativa como un retroceso educativo, ampliando la crítica de distintos sectores que consideran innecesaria la obligación del idioma en el sistema escolar.

Sin embargo, El Pregonero publicó la defensa de Valentín Pérez, quien manifestó su apoyo a que el criollo se enseñe en las escuelas.