Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole
Un proyecto para obligar la enseñanza del criollo en escuelas dominicanas desata polémica entre políticos y educadores.
El resumen
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó, según informó El Nacional, una iniciativa legislativa para convertir el criollo en materia obligatoria en todas las escuelas dominicanas. Noticias Telemicro calificó la iniciativa como un retroceso educativo, ampliando la crítica de distintos sectores que consideran innecesaria la obligación del idioma en el sistema escolar.
Sin embargo, El Pregonero publicó la defensa de Valentín Pérez, quien manifestó su apoyo a que el criollo se enseñe en las escuelas.
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Cobertura (9)
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- Rechazan proyecto de ley para incluir el creole en escuelas públicas y colegios El Nacional — La voz de todos · hace 18 h
- Califican como un retroceso educativo propuesta para enseñar creole en escuelas de RD Noticias Telemicro · hace 18 h
- Ramfis advierte: Con nuestros niños y nuestra identidad no se juega; el creole no va en las escuelas RC Noticias · hace 18 h
- Valentín Pérez: “Apoyo la propuesta de que en las escuelas de RD se enseñe creole” El Pregonero · hace 18 h
- Ramfis Domínguez Trujillo exige a la Cámara de Diputados rechazar la enseñanza obligatoria del creole Ensegundos.do · hace 18 h
- Ramfis rechaza proyecto que obligaría enseñar creole en escuelas Remolacha · hace 18 h
- Diputado del PRM propone convertir el creole en materia obligatoria en las escuelas dominicanas El Nacional — La voz de todos · hace 18 h
- Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole AlMomento.net · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Qué propone exactamente el proyecto presentado por el diputado del PRM?
El proyecto busca convertir el criollo en una materia obligatoria dentro del currículo de todas las escuelas de la República Dominicana.
¿Cuál es la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Ramfis Domínguez Trujillo, respecto a la iniciativa?
Ramfis Domínguez Trujillo rechaza el proyecto y exige que la Cámara de Diputados lo niegue, alegando que la medida amenaza la identidad y el futuro de los niños.
¿Existe alguna voz pública a favor del proyecto?
Sí, Valentín Pérez declaró su apoyo a que el criollo se enseñe en las escuelas dominicanas.
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