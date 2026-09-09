Fallece el excampeón mundial de boxeo Ismael Laguna

El 8 de septiembre de 2026, la comunidad del boxeo panameña sintió una profunda tristeza al enterarse de la muerte de Ismael Laguna. Entrenadores, excompañeros y fanáticos compartieron homenajes en redes y medios, describiendo el vacío que deja un ídolo que inspiró a varias generaciones. La pérdida se sintió como el adiós a una figura paternal del deporte nacional.

Su trayectoria incluyó el título mundial que consolidó la reputación de Panamá en el boxeo internacional, según FightNews. Estas credenciales explican la magnitud del lamento expresado por figuras como Luis 'El Naja' Ibarra, quien lo describió como un padre, y Roberto Durán, quien rompió a llorar al recordar a su ídolo. La cobertura de Primera Hora confirmó el fallecimiento y recordó la contribución de Laguna al deporte nacional.

Mientras los medios recogen testimonios y fotos de sus victorias, la comunidad se pregunta cómo continuará su legado sin su guía directa. ¿Qué iniciativas emergentes surgirán para honrar a 'El Tigre' y mantener viva la inspiración que brindó a jóvenes pugilistas panameños?