Fallece el excampeón mundial de boxeo Ismael Laguna
El fallecimiento de Ismael Laguna, legendario campeón panameño, conmueve al mundo del boxeo y revive sus hazañas históricas.
El resumen
El 8 de septiembre de 2026, la comunidad del boxeo panameña sintió una profunda tristeza al enterarse de la muerte de Ismael Laguna. Entrenadores, excompañeros y fanáticos compartieron homenajes en redes y medios, describiendo el vacío que deja un ídolo que inspiró a varias generaciones. La pérdida se sintió como el adiós a una figura paternal del deporte nacional.
Su trayectoria incluyó el título mundial que consolidó la reputación de Panamá en el boxeo internacional, según FightNews. Estas credenciales explican la magnitud del lamento expresado por figuras como Luis 'El Naja' Ibarra, quien lo describió como un padre, y Roberto Durán, quien rompió a llorar al recordar a su ídolo. La cobertura de Primera Hora confirmó el fallecimiento y recordó la contribución de Laguna al deporte nacional.
Mientras los medios recogen testimonios y fotos de sus victorias, la comunidad se pregunta cómo continuará su legado sin su guía directa. ¿Qué iniciativas emergentes surgirán para honrar a 'El Tigre' y mantener viva la inspiración que brindó a jóvenes pugilistas panameños?
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Cobertura (10)
- Ismael Laguna es recordado por el excampeón Luis "El Naja" Ibarra: "Era como un padre para mí" tvn-2.com · hace 8 h
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- Boxing News: Fallece legendario ex campeón mundial panameño ¨El Tigre¨ Ismael Laguna » September 8, 2026 FightNews · hace 8 h
- Muere Ismael Laguna, el panameño que destronó al boxeador boricua Carlos Ortiz El Nuevo Día · hace 8 h
- Fallece el excampeón mundial de boxeo Ismael Laguna Primera Hora · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue Ismael Laguna?
Ismael Laguna fue un ex campeón mundial de boxeo panameño, conocido como "El Tigre".
¿Qué figuras del boxeo expresaron su pesar por su fallecimiento?
Luis "El Naja" Ibarra lo describió como un padre y Roberto Durán rompió a llorar, según los testimonios publicados.
¿Cuál fue uno de los logros destacados de Laguna mencionado en la cobertura?
Derrotó al boxeador boricua Carlos Ortiz, un hecho resaltado por El Nuevo Día.
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