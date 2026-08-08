La delegación de la República Dominicana escaló hasta la cuarta posición en los Juegos Centrocaribeños impulsada por un rendimiento destacado en el boxeo, disciplina que coronó a sus finalistas y sumó preseas doradas con figuras como Estefani Almánzar y Noel Pacheco. Sin embargo, la cobertura de Prensa Latina señala que el arbitraje ensombreció las competencias de boxeo en Santo Domingo 2026, lo que contrasta con el éxito numérico reportado por medios como Diario Libre y Acento, evidenciando tensiones en torno a las decisiones de los jueces durante los combates.

Los reportes actuales no especifican detalles sobre reclamaciones formales ante las autoridades arbitrales ni mencionan cómo estas controversias podrían influir en el resto del calendario competitivo de los Juegos.