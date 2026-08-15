Panamá y Colombia lanzan un operativo en el Darién para frenar al Clan del Golfo

Panamá y Colombia han puesto en marcha un operativo conjunto en la zona fronteriza del Darién para detener al Clan del Golfo. El objetivo es cortar el flujo ilícito que alimenta al grupo criminal y proteger la seguridad de ambos países. Según KCH FM y La Verdad Panamá, la acción combina fuerzas militares y policiales de ambas naciones, poniendo en juego la estabilidad regional.

La Morning Call informa que Panamá refuerza sus puestos fronterizos apenas 48 horas después de la llegada del nuevo gobierno colombiano, mientras Infobae destaca el lanzamiento oficial del operativo. Diario Libre añade que el Clan del Golfo controla un complejo sistema ilícito en el Darién, al que se refiere como “oro” por su alta rentabilidad, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrentan los dos estados. Sin embargo, la cobertura no brinda cifras sobre el número de efectivos desplegados ni detalla los recursos logísticos involucrados, lo que dificulta evaluar el alcance inmediato de la acción.

Además, la referencia a la reciente toma de posesión del gobierno colombiano sugiere que la coordinación entre ambos países aún está en fase inicial, lo que podría limitar la eficacia del operativo en sus primeros días.