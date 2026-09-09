Se fundó en 2017, su plantilla vale menos que la del Puebla y hará su debut en Champions League
El club de fútbol Sabah, fundado en 2017 y con una plantilla de bajo presupuesto, debutará en la Champions League bajo el mando del entrenador lituano Valdas Dambrauskas.
Cobertura (6)
- Sabah FK, la sorpresa azerí de la Champions League que tiene el poder de un Estado El Destape · hace 5 h
- El DT lituano que ganó 2.100 euros en un concurso, se mudó a Londres y debutará en la Champions League Los Andes · hace 5 h
- Tiene 10 años de antigüedad: la particularidad de uno de los equipos que jugará la Champions League Doble Amarilla · hace 5 h
- Champions League: cómo 725 libras de un concurso de televisión llevaron a Valdas Dambrauskas y al Sabah a la élite Martin Cid Magazine · hace 5 h
- El Sabah, la cenicienta de la Liga de Campeones nueve años después de su fundación Yahoo · hace 5 h
- Se fundó en 2017, su plantilla vale menos que la del Puebla y hará su debut en Champions League Mediotiempo · hace 5 h
El resumen
Los Andes informa que el entrenador lituano Valdas Dambrauskas, quien ganó 2 100 euros en un concurso y se mudó a Londres, estará al frente del equipo en esa histórica aparición. Este anuncio llega a menos de diez años de existencia, convirtiéndose en una de las aficiones más jóvenes de la competición. El valor de la plantilla del Sabah se sitúa por debajo del del Puebla, según Mediotiempo, lo que resalta su condición de club con recursos limitados.
Martin Cid Magazine explica que 725 libras obtenidas en otro concurso de televisión permitieron a Dambrauskas y al equipo alcanzar la élite. Yahoo lo describe como la "cenicienta" de la Liga de Campeones, nueve años después de su fundación. Doble Amarilla señala que, a sus diez años de antigüedad, el club es uno de los más jóvenes en participar.
La expectativa se centra ahora en el rendimiento del equipo y en cómo gestionará su limitada plantilla frente a rivales más experimentados.
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Respuestas rápidas
¿Qué antecedentes tiene Valdas Dambrauskas antes de dirigir al Sabah?
Según Los Andes, ganó 2 100 euros en un concurso, se mudó a Londres y ahora ocupa la posición de entrenador del equipo que debutará en la Champions League.
¿Cómo se compara el valor económico de la plantilla del Sabah con la de otros clubes?
Mediotiempo indica que la plantilla del Sabah vale menos que la del Puebla, subrayando su situación de club con recursos más reducidos.
¿Por qué es relevante el debut del Sabah en la Champions League?
Doble Amarilla destaca que el club tiene solo diez años de antigüedad, convirtiéndolo en uno de los equipos más jóvenes en la historia de la competición, y Yahoo lo califica como la "cenicienta" nueve años después de su fundación.
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