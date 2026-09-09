Los Andes informa que el entrenador lituano Valdas Dambrauskas, quien ganó 2 100 euros en un concurso y se mudó a Londres, estará al frente del equipo en esa histórica aparición. Este anuncio llega a menos de diez años de existencia, convirtiéndose en una de las aficiones más jóvenes de la competición. El valor de la plantilla del Sabah se sitúa por debajo del del Puebla, según Mediotiempo, lo que resalta su condición de club con recursos limitados.

Martin Cid Magazine explica que 725 libras obtenidas en otro concurso de televisión permitieron a Dambrauskas y al equipo alcanzar la élite. Yahoo lo describe como la "cenicienta" de la Liga de Campeones, nueve años después de su fundación. Doble Amarilla señala que, a sus diez años de antigüedad, el club es uno de los más jóvenes en participar.

La expectativa se centra ahora en el rendimiento del equipo y en cómo gestionará su limitada plantilla frente a rivales más experimentados.