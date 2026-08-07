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Arriaga podría jugar la Champions: las nuevas ofertas que recibió el Levante

Kervin Arriaga despierta interés internacional mientras el Levante recibe ofertas y el Celta compite por su fichaje.

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El resumen

El Levante y el centrocampista Kervin Arriaga figuran en el centro de la atención del mercado de fichajes, con ofertas recientes dirigidas al club y un posible destino que incluiría la participación en la Champions League, según recogen medios deportivos como Diez.HN y ElHeraldo (HN). En paralelo, el Celta y el AEK compiten de forma directa por la contratación del pivote, mientras que El Desmarque apunta a los obstáculos que enfrenta Marco Garcés en la gestión de esta alternativa para el fichaje, sin que por el momento se especifiquen los detalles exactos de las trabas administrativas o financieras.

La situación de Arriaga en su actual equipo también ha estado marcada por la actividad reciente, figurando en el banquillo durante la derrota del Levante, un hecho recogido por Diario La Tribuna en medio de las especulaciones sobre su futuro profesional inmediato.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos compiten por fichar a Kervin Arriaga?

El Celta y el AEK compiten por su fichaje, además de un equipo no especificado que disputaría la Champions League.

¿Cuál es la situación actual de Arriaga en el Levante?

El Levante ha recibido nuevas ofertas por el jugador, quien recientemente estuvo en el banquillo durante una derrota de su equipo.

¿Qué medios informan sobre las negociaciones?

Cadena SER, El Desmarque, Diario La Tribuna, ElHeraldo (HN) y Diez.HN cubren la actualidad del jugador.

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