Tala Rangel interesa en Europa, ¡hasta podría jugar Champions!
Raúl Rangel de Chivas atrae a clubes europeos y ya se habla de su posible debut en la Champions League.
El resumen
Raúl Rangel, delantero de Chivas, ha despertado interés entre equipos de Europa y se menciona la posibilidad de que juegue en la Champions League. Según la cobertura de TV Azteca, el Dinamo de Zagreb figura entre los clubes que podrían ficharlo, mientras que otras fuentes señalan a un “equipo reconocido de Europa” como potencial destino. El apodo 'Tala' se ha vuelto central en los debates sobre su futuro.
Grupo Animal comentó que varios jugadores de Chivas están bajo la lupa europea, destacando a Rangel entre los nombres más solicitados. Récord informó que el talento del atacante ha despertado el interés de un club que “toca a la puerta”, mientras Sports Illustrated describió al equipo europeo como 'el que está a un paso' de concretar el fichaje. Por su parte, marca.com señaló que el FC Barcelona intentaría bloquear cualquier llegada de Rangel a un club cercano a la Champions.
Hasta el momento no se ha anunciado ningún acuerdo oficial y la cobertura no especifica cuál sería el club definitivo ni los términos del posible traspaso. Los informes indican que las negociaciones siguen abiertas, pero sin confirmación de un contrato firmada por Chivas o por el interesado europeo. Por ello, la proyección de Rangel en la Champions League queda aún en fase de rumor.
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Cobertura (7)
- ¿Raúl Rangel al Dinamo de Zagreb? Estos son los mexicanos que jugaron en Croacia TV Azteca · hace 5 h
- ¿Chivas desarmadas? Los jugadores que están en la mira de Europa Grupo Animal · hace 5 h
- 'Tala' Rangel despierta interés en reconocido equipo de Europa Récord · hace 5 h
- El Barcelona ‘bloquearía’ llegada de Raúl Rangel de Chivas a equipo cerca de la Champions League marca.com · hace 5 h
- El club de Europa que toca a la puerta de Raúl Rangel Sports Illustrated · hace 5 h
- Tala Rangel interesa en Europa, ¡hasta podría jugar Champions! Mediotiempo · hace 5 h
- ¿Uno más? Brian Gutiérrez está en la mira del New York Red Bulls de la MLS Mediotiempo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos europeos han mostrado interés en Raúl Rangel?
Según la cobertura, Dinamo Zagreb y otro club europeo reconocido están entre los interesados, y se menciona además a un equipo que "toca a la puerta".
¿Cuál es la postura del FC Barcelona frente a una posible transferencia?
Marca.com informó que el Barcelona intentaría bloquear cualquier llegada de Rangel a un club cercano a la Champions League.
¿Existe ya un acuerdo definitivo para su traspaso?
La cobertura indica que no se ha anunciado ningún acuerdo oficial y que los términos del posible traspaso siguen sin confirmarse.
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