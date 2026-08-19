Tala Rangel interesa en Europa, ¡hasta podría jugar Champions!

Raúl Rangel, delantero de Chivas, ha despertado interés entre equipos de Europa y se menciona la posibilidad de que juegue en la Champions League. Según la cobertura de TV Azteca, el Dinamo de Zagreb figura entre los clubes que podrían ficharlo, mientras que otras fuentes señalan a un “equipo reconocido de Europa” como potencial destino. El apodo 'Tala' se ha vuelto central en los debates sobre su futuro.

Grupo Animal comentó que varios jugadores de Chivas están bajo la lupa europea, destacando a Rangel entre los nombres más solicitados. Récord informó que el talento del atacante ha despertado el interés de un club que “toca a la puerta”, mientras Sports Illustrated describió al equipo europeo como 'el que está a un paso' de concretar el fichaje. Por su parte, marca.com señaló que el FC Barcelona intentaría bloquear cualquier llegada de Rangel a un club cercano a la Champions.

Hasta el momento no se ha anunciado ningún acuerdo oficial y la cobertura no especifica cuál sería el club definitivo ni los términos del posible traspaso. Los informes indican que las negociaciones siguen abiertas, pero sin confirmación de un contrato firmada por Chivas o por el interesado europeo. Por ello, la proyección de Rangel en la Champions League queda aún en fase de rumor.