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Cuándo juegan Real Madrid vs Inter por la UEFA Champions League: equipo, fecha, hora y TV en vivo

El gol de Valverde y la victoria del Real Madrid sobre el Inter en la Champions encendieron pasiones y dudas en ambos clubes

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El resumen

El futuro económico y deportivo de ambos clubes pende de los resultados: un triunfo impulsa a los madrileños hacia mayores ingresos por premios y exposición, y una derrota compromete la ambición europea del Inter. En esta coyuntura, los sentimientos de euforia y temor se funden. El origen de esa tensión fue el encuentro entre Real Madrid e Inter Milán, disputado en el Bernabéu, donde el conjunto español se alzó con la victoria. Un gol de Federico Valverde definió el marcador, y la actuación del árbitro inglés Michael Oliver se mencionó como punto de referencia.

La victoria permite al Real Madrid iniciar su campaña con buen pie, mientras que el Inter registra un revés que complica su progreso. Varias fuentes puntualizan los momentos clave. MARCA ofrece una crónica en vivo que destacó el gol de Valverde y la preocupación del Bernabéu, mientras que ESPN Deportes desglosa las claves del triunfo madrileño. Además, France 24 resaltó la presencia de Haaland en la jornada inaugural, aunque no forma parte del duelo en cuestión.

Diario AS describió la victoria como necesaria e inquietante, subrayando su peso para la fase de grupos. Con la ronda de grupos en marcha, la atención se vuelve hacia el próximo enfrentamiento del Real Madrid y la estrategia del Inter para revertir su situación. ¿Podrá el conjunto italiano ajustar su juego antes del siguiente partido?

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Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Real Madrid e Inter?

Real Madrid se impuso al Inter Milán, con un gol de Federico Valverde, según la crónica en vivo de MARCA.

¿Quién arbitró el encuentro?

El árbitro designado fue Michael Oliver, mencionado por MARCA.

¿Dónde se pudo seguir el partido en directo?

EL PAÍS ofreció la transmisión en vivo del encuentro, y MARCA también cubrió la acción minuto a minuto.

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