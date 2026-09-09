Video | Streamer español Naim Darrechi, novio de ‘La Blanquita’, se fue a los golpes con comerciante en el centro de Cali
Una pelea de un influencer español en el centro de Cali desencadena amenazas de muerte y cobertura mediática divergente.
El resumen
Según Infobae, el influencer español Naim Darrechi, novio de la creadora conocida como ‘La Blanquita’, declaró haber recibido amenazas de muerte después de protagonizar una pelea con un comerciante en el centro de Cali. Minuto30 describió la escena como una fuerte discusión que se tornó violenta en pleno centro de la ciudad, mientras que una publicación en Facebook señaló que el altercado comenzó mientras Darrechi caminaba junto a su pareja y escaló hasta un forcejeo que requirió la intervención de varias personas.
TV Azteca Jalisco añadió que el influencer habría respondido a burlas dirigidas a una influencer, intensificando el enfrentamiento. Los medios difieren en la interpretación del suceso: Infobae enfatiza las amenazas recibidas, mientras que TV Azteca destaca la reacción del influencer ante las burlas, y Minuto30 se centra en la tensión del lugar.
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Cobertura (6)
- Novio de ‘La Blanquita’ protagonizó fuerte pelea en Cali con vendedor ambulante ¿Qué pasó? El Espectador · hace 11 h
- El ‘influencer’ español Naim Darrechi aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentarse a comerciante en Cali: “Que me van a poner como un coladero” Infobae · hace 11 h
- ¡Tensión en pleno centro de Cali! Reconocido influencer protagonizó fuerte pelea con vendedor ambulante - Minuto30 · hace 11 h
- La discusión surgió mientras el influencer caminaba junto a su pareja y escaló hasta un forcejeo que requirió la intervención de varias personas facebook.com · hace 11 h
- ¡SE ARMÓ! Famoso TIKTOKER enfrenta a golpes a un hombre por burlarse de una influencer TV Azteca Jalisco · hace 11 h
- Video | Streamer español Naim Darrechi, novio de ‘La Blanquita’, se fue a los golpes con comerciante en el centro de Cali elpais.com.co · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Naim Darrechi?
Es un influencer español activo en TikTok y conocido por ser novio de la creadora ‘La Blanquita’.
¿Qué ocurrió en el centro de Cali?
Darrechi se involucró en una pelea física con un comerciante ambulante; el altercado requirió la intervención de varias personas.
¿Qué ha reportado la prensa sobre las consecuencias?
Infobae informó que Darrechi recibió amenazas de muerte tras el incidente; los demás medios describen la tensión y el motivo de la agresión, sin mencionar una resolución legal.
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