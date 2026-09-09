Video | Streamer español Naim Darrechi, novio de ‘La Blanquita’, se fue a los golpes con comerciante en el centro de Cali

Según Infobae, el influencer español Naim Darrechi, novio de la creadora conocida como ‘La Blanquita’, declaró haber recibido amenazas de muerte después de protagonizar una pelea con un comerciante en el centro de Cali. Minuto30 describió la escena como una fuerte discusión que se tornó violenta en pleno centro de la ciudad, mientras que una publicación en Facebook señaló que el altercado comenzó mientras Darrechi caminaba junto a su pareja y escaló hasta un forcejeo que requirió la intervención de varias personas.

TV Azteca Jalisco añadió que el influencer habría respondido a burlas dirigidas a una influencer, intensificando el enfrentamiento. Los medios difieren en la interpretación del suceso: Infobae enfatiza las amenazas recibidas, mientras que TV Azteca destaca la reacción del influencer ante las burlas, y Minuto30 se centra en la tensión del lugar.