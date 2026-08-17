Se lanzó con su pareja para escapar del colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali, pero ella murió: “Mi esposa no resistió”
El colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali deja trágicas historias de supervivencia.
El resumen
El 17 de agosto de 2026, una pareja se lanzó para escapar del colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali, un hecho en el cual la mujer murió, según documenta elpais.com.co. En el mismo contexto del colapso, una mujer de 79 años identificada como Helena sobrevivió tras permanecer debajo de los escombros, de acuerdo con la información difundida por Qhubo Medellín.
Tras el suceso, las coberturas de cali.gov.co y KienyKe reportan la situación de las familias afectadas que resurgen desde el coliseo de hockey, destacando historias de sobrevivientes y mascotas que lograron salir adelante a pesar de la tragedia registrada en la capital vallecaucana.
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Cobertura (4)
- El colapso no doblega el alma caleña: la historia de la familia y sus dos mascotas que resurgen desde el coliseo de hockey cali.gov.co · hace 14 h
- Coliseo de Hockey Cali KienyKe · hace 14 h
- A sus 79 años, Helena estuvo debajo de los escombros y sobrevivió Qhubo Medellín · hace 14 h
- Se lanzó con su pareja para escapar del colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali, pero ella murió: “Mi esposa no resistió” elpais.com.co · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Qué lugar colapsó en Cali?
La Notaría 20, ubicada en el oriente de la ciudad.
¿Quiénes sobrevivieron al colapso según los reportes?
Una mujer de 79 años llamada Helena y varias familias que se encuentran en el coliseo de hockey.
¿Qué medios informaron sobre estos hechos?
Las coberturas incluyen a cali.gov.co, KienyKe, Qhubo Medellín y elpais.com.co.
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