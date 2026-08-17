Se lanzó con su pareja para escapar del colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali, pero ella murió: “Mi esposa no resistió”

El 17 de agosto de 2026, una pareja se lanzó para escapar del colapso de la Notaría 20 en el oriente de Cali, un hecho en el cual la mujer murió, según documenta elpais.com.co. En el mismo contexto del colapso, una mujer de 79 años identificada como Helena sobrevivió tras permanecer debajo de los escombros, de acuerdo con la información difundida por Qhubo Medellín.

Tras el suceso, las coberturas de cali.gov.co y KienyKe reportan la situación de las familias afectadas que resurgen desde el coliseo de hockey, destacando historias de sobrevivientes y mascotas que lograron salir adelante a pesar de la tragedia registrada en la capital vallecaucana.