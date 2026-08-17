Tras una semana de la tragedia, estas son las cifras del terremoto y las claves de los rescates en Colombia
A una semana del terremoto, Colombia transita entre el duelo, la remoción de escombros y la entrega de ayuda humanitaria.
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El resumen
A siete días del potente movimiento telúrico que golpeó al país, la cobertura de France 24, Yahoo, elpais.com.co y CNN en Español detalla que las labores se centran en la recuperación de cuerpos, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños estructurales. Las imágenes difundidas muestran el antes y después de los sectores más afectados de Cali, evidenciando el impacto severo de la tragedia en la infraestructura urbana.
Las acciones inmediatas de los equipos de rescate y las autoridades se dirigen a gestionar la asistencia humanitaria en las zonas devastadas, mientras el país conmemora el luto y avanza de manera paulatina hacia las labores de reconstrucción tras el desastre.
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Cobertura (5)
- En Vivo Demócratas realizan audiencia sobre la muerte de un inmigrante colombiano en manos de ICE Telemundo · hace 5 h
- Crónica: una semana después del terremoto, Colombia vive el duelo entre los escombros y la reconstrucción France 24 · hace 5 h
- En directo: Colombia se centra en recuperación de cuerpos y ayuda humanitaria a una semana del potente terremoto Yahoo · hace 5 h
- Cali antes y después del terremoto: así cambiaron los sectores más afectados; desgarradoras imágenes elpais.com.co · hace 5 h
- Tras una semana de la tragedia, estas son las cifras del terremoto y las claves de los rescates en Colombia CNN en Español · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo ha pasado desde el terremoto en Colombia?
Ha transcurrido una semana desde el potente sismo, según la cobertura actual.
¿Qué labores priorizan las autoridades y rescatistas?
Las acciones se concentran en la recuperación de cuerpos y en la distribución de ayuda humanitaria.
¿Qué ciudad muestra cambios severos en su infraestructura?
Elpais.com.co documenta el antes y después de los sectores más afectados en Cali.
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