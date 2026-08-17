Tras una semana de la tragedia, estas son las cifras del terremoto y las claves de los rescates en Colombia

A siete días del potente movimiento telúrico que golpeó al país, la cobertura de France 24, Yahoo, elpais.com.co y CNN en Español detalla que las labores se centran en la recuperación de cuerpos, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños estructurales. Las imágenes difundidas muestran el antes y después de los sectores más afectados de Cali, evidenciando el impacto severo de la tragedia en la infraestructura urbana.

Las acciones inmediatas de los equipos de rescate y las autoridades se dirigen a gestionar la asistencia humanitaria en las zonas devastadas, mientras el país conmemora el luto y avanza de manera paulatina hacia las labores de reconstrucción tras el desastre.