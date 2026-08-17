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Tras una semana de la tragedia, estas son las cifras del terremoto y las claves de los rescates en Colombia

A una semana del terremoto, Colombia transita entre el duelo, la remoción de escombros y la entrega de ayuda humanitaria.

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El resumen

A siete días del potente movimiento telúrico que golpeó al país, la cobertura de France 24, Yahoo, elpais.com.co y CNN en Español detalla que las labores se centran en la recuperación de cuerpos, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños estructurales. Las imágenes difundidas muestran el antes y después de los sectores más afectados de Cali, evidenciando el impacto severo de la tragedia en la infraestructura urbana.

Las acciones inmediatas de los equipos de rescate y las autoridades se dirigen a gestionar la asistencia humanitaria en las zonas devastadas, mientras el país conmemora el luto y avanza de manera paulatina hacia las labores de reconstrucción tras el desastre.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuánto tiempo ha pasado desde el terremoto en Colombia?

Ha transcurrido una semana desde el potente sismo, según la cobertura actual.

¿Qué labores priorizan las autoridades y rescatistas?

Las acciones se concentran en la recuperación de cuerpos y en la distribución de ayuda humanitaria.

¿Qué ciudad muestra cambios severos en su infraestructura?

Elpais.com.co documenta el antes y después de los sectores más afectados en Cali.

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