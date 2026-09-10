Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: "Pasamos del RIK al RIGI", la chicana de Diego Santilli al kirchnerismo en un discurso ante empresarios del campo

Estas transmisiones sirvieron como primer canal para comunicar la agenda del mandatario. Contexto Tucumán señaló que Milei reaccionó a declaraciones de funcionarios de Trump, calificándolas como un respaldo a su gestión.

Clarin.com, sin embargo, resaltó la frase “Pasamos del RIK al RIGI” como una crítica de Santilli al kirchnerismo durante un discurso ante empresarios del campo. La divergencia entre la presentación de Santilli como reformista y la caracterización de su discurso como una “chicana” muestra tensiones en la percepción mediática.

En conclusión, la transmisión en vivo continúa, con el gabinete ajustado y las medidas anunciadas bajo escrutinio de distintos medios.