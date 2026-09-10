Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: "Pasamos del RIK al RIGI", la chicana de Diego Santilli al kirchnerismo en un discurso ante empresarios del campo
Milei lanza transmisión en vivo con reformas y Santilli critica al kirchnerismo, encendiendo la polémica entre empresarios del campo.
El resumen
Estas transmisiones sirvieron como primer canal para comunicar la agenda del mandatario. Contexto Tucumán señaló que Milei reaccionó a declaraciones de funcionarios de Trump, calificándolas como un respaldo a su gestión.
Clarin.com, sin embargo, resaltó la frase “Pasamos del RIK al RIGI” como una crítica de Santilli al kirchnerismo durante un discurso ante empresarios del campo. La divergencia entre la presentación de Santilli como reformista y la caracterización de su discurso como una “chicana” muestra tensiones en la percepción mediática.
En conclusión, la transmisión en vivo continúa, con el gabinete ajustado y las medidas anunciadas bajo escrutinio de distintos medios.
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Cobertura (7)
- “Pasamos del RIK al RIGI”, la chicana de Diego Santilli al kirchnerismo en un discurso ante empresarios del campo La Noticia Web · hace 3 h
- Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: "Gente grande que sabe lo que hizo", un ministro reiteró la postura oficial de que la mora familiar se debe resolver entre privados Impacto Castex · hace 5 h
- Javier Milei EN VIVO: anuncios y medidas del Gobierno minuto a minuto del 10 de septiembre de 2026 Diario Pregon de Jujuy · hace 6 h
- Milei: cambios en el Gabinete y nuevas medidas oficiales Diario El Norte - San Nicolás · hace 6 h
- Javier Milei reacciona a funcionarios de Trump: Un respaldo a su gestión Contexto Tucumán · hace 6 h
- Santilli ratificó la intención del Gobierno de eliminar las retenciones y vinculó nuevas bajas al crecimiento de otros sectores La Nación · hace 6 h
- Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: "Pasamos del RIK al RIGI", la chicana de Diego Santilli al kirchnerismo en un discurso ante empresarios del campo Clarin.com · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué medidas anunció Milei durante la transmisión en vivo?
Según el Diario Pregon de Jujuy y El Norte, Milei anunció cambios en el Gabinete y nuevas medidas oficiales, aunque los titulares no detallan su contenido.
¿Cuál es la posición de Diego Santilli sobre las retenciones?
La Nación informó que Santilli ratificó la intención de eliminar las retenciones y vinculó nuevas bajas al crecimiento de otros sectores.
¿Cómo describió un ministro la postura oficial respecto a la mora familiar?
Impacto Castex citó a un ministro que dijo que la mora familiar debe resolverse entre privados, usando la frase “gente grande que sabe lo que hizo” para describir a los involucrados.
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