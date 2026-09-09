Tras el retiro de Messi, la Selección Argentina ya tiene nuevo capitán
Con la cinta de capitán en manos de Cristian Romero, Argentina se reinventa tras la despedida de Messi y Otamendi.
El resumen
Los seguidores de la Albiceleste perciben una mezcla de nostalgia y curiosidad; la salida de Lionel Messi, figura central durante más de una década, deja un vacío que incita a preguntar quién guiará al equipo en el próximo ciclo. La designación de un nuevo capitán se vuelve el foco de la atención, ya que determinará parte del liderazgo que ahora deberá emerger en los torneos venideros. El técnico Lionel Scaloni anunció formalmente que el defensor Cristian "Cuti" Romero asumirá la cinta de capitán, sustituyendo a Messi y al recientemente retirado Nicolás Otamendi.
La decisión, publicada por C5N y confirmada por Neuquén News, subraya la confianza en la experiencia defensiva de Romero para guiar al grupo. Portará la banda en las próximas convocatorias, marcando el fin de la era de liderazgo ofensivo y el inicio de una estructura más equilibrada dentro de la plantilla. Con Romero al mando, la dirigencia y los seguidores observarán cómo se traduce su autoridad en el campo, especialmente en los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo.
La expectativa gira en torno a si la combinación de su liderazgo defensivo y la ausencia de figuras históricas logrará mantener la competitividad del conjunto.
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Cobertura (8)
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Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo capitán de la Selección Argentina?
Cristian "Cuti" Romero, defensor, fue designado por Lionel Scaloni como capitán.
¿Qué jugadores se retiraron recientemente de la Albiceleste?
Lionel Messi y Nicolás Otamendi anunciaron su retiro de la selección.
¿Qué medios informaron del nombramiento de Romero?
C5N, Neuquén News y marca usa reportaron la decisión, destacando la confianza en la experiencia defensiva de Romero.
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